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Михаил Задорнов переизбран председателем Совета директоров «Росгосстраха»

Председателем Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» избран глава финансовой группы «Открытие» Михаил Задорнов. Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров страховой компании 8 ноября.

Обновленный Совет директоров был избран на внеочередном собрании акционеров страховщика в конце октября. В его состав вместо покинувшего компанию летом этого года Николауса Фрая был включен генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин. Кроме того, в совет директоров были переизбраны президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, директор департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Оксана Старосельская, вице-президент банка «Открытие» Эльмира Мамлеева, член правления банка «Открытие» Вениамин Полянцев, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, бывший президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин, бывший вице-президент по СНГ Allianz SE Олег Пятаков, председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков Максим Чернин.

Михаил Задорнов возглавляет Совет директоров старейшей страховой компании страны с ноября 2017 года. Под его руководством разработана Стратегия развития «Росгосстраха» до 2021 года — к своему столетнему юбилею компания намерена вернуться на лидирующие позиции в розничном сегменте российского страхового рынка и укрепиться в числе значимых игроков в корпоративном сегменте. За два года «Росгосстраху» удалось вернуться на траекторию роста и демонстрировать устойчивый положительный финансовый результат. Согласно данным по ОСБУ, чистая прибыль компании за 9 месяцев 2019 года составила 7,3 млрд рублей, что на 35% больше аналогичного показателя прошлого года.

Михаил Задорнов,
председатель совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»:

Сотрудники и агенты компании «Росгосстрах» должны обеспечить не просто рост сборов, но именно настоящий рывок и заложить основы успешной работы в 2020 и 2021 гг., чтобы обеспечить достижение амбициозных целей, которые поставлены в Стратегии-2021.

Справка:

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. «Росгосстрах» входит в группу банка «Открытие».6 октября 2019 года система «Росгосстрах» отметила 98 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО Банк «ФК Открытие»

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