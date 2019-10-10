Михаила Тау после драки в барнаульском фитнес-клубе позвали на федеральные каналы

Известного в Барнауле тату-мастера Михаила Тау пригласили поучаствовать в программах на федеральных каналах и рассказать о драке в фитнес-клубе «Аврора». Пока он отказал продюсерам, но может и передумать, пишет «Банкфакс».

С Михаилом Тау связались продюсеры Первого канала и НТВ. Пока он не согласился, но если уголовное дело о его избиении в «Авроре» попытаются замять, то он «объедет все передачи»,

После случившегося он две недели провел в больнице. Как пишет издание, следователь, якобы дал ему понять, что дело будут квалифицировать не по той статье, по какой ему бы хотелось. Якобы в фитнес-клубе ему нанесли побои не умышленно, а «просто аккуратно положили на пол».

Сам владелец фитнес-центра также написал заявление на Михаила Тау в связи с тем, что тот опубликовал видеоролик с его участием, но без его разрешения.

По словам Михаила Тау, в ходе инцидента разбились его часы Apple Watch 4 и смартфон Apple iPhone 7 Plus — на общую сумму почти 100 тысяч рублей.

Кроме того, после конфликта исчезли очки его супруги, которые он приобрел ей в Нью-Йорке за $480.

Напомним, Михаил Тау опубликовал в своем Instagram сторис о неудовлетворительном состоянии инвентаря в фитнес-клубе «Аврора». На следующий день его клубная карта оказалась заблокированной и ему назначил встречу директор.

Когда Тау пришел на нее и снимал весь процесс, трое мужчин в клубе скрутили ему руки, дали по лицу и выгнали из фитнес-центра.