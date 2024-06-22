Михаилу Ефремову предложили условно досрочное взамен на участие в СВО

Добровольцы заявили, что готовы поддержать ходатайство актёра на условно-досрочное в суде, если он отдаст долг Родине, сообщает Shot.

"Ветераны России" готовят письмо в белгородское СИЗО, где Ефремов сидит за пьяное ДТП. Актёру предложат поехать в зону спецоперации, чтобы реабилитироваться за свой поступок и выйти на свободу.

Адвокат Ефремова же уверен, что вряд ли актера возьмут на СВО из-за состояния здоровья. Возможно, в приграничной зоне ему найдут дело.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова столкнулся с фургоном, его водитель Сергей Захаров погиб. Экспертиза установила, что на момент аварии Ефремов был в состоянии опьянения.

На данный момент он отсидел половину срока. Его приговорили к 7,5 года.

Ранее сообщалось, что сын экс-губернатора Иркутской области получил УДО вместо 9 лет лишения свободы.

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