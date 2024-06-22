22 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Михаилу Ефремову предложили условно досрочное взамен на участие в СВО

Добровольцы заявили, что готовы поддержать ходатайство актёра на условно-досрочное в суде, если он отдаст долг Родине, сообщает Shot.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

"Ветераны России" готовят письмо в белгородское СИЗО, где Ефремов сидит за пьяное ДТП. Актёру предложат поехать в зону спецоперации, чтобы реабилитироваться за свой поступок и выйти на свободу.

Адвокат Ефремова же уверен, что вряд ли актера возьмут на СВО из-за состояния здоровья. Возможно, в приграничной зоне ему найдут дело.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова столкнулся с фургоном, его водитель Сергей Захаров погиб. Экспертиза установила, что на момент аварии Ефремов был в состоянии опьянения.

На данный момент он отсидел половину срока. Его приговорили к 7,5 года.

Ранее сообщалось, что сын экс-губернатора Иркутской области получил УДО вместо 9 лет лишения свободы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Книжный фестиваль на траве
Семейный пикник
Пешеходная экскурсия по Барнаулу
Открывай новые места
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость