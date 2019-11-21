Михайлов день 2019: что нельзя делать в праздник

Михайлов день в 2019 году
В православной церкви архангел Михаил считается одним из семи высших ангелов (архангелов). Его имя переводится с еврейского «Кто как Бог».
Архангела Михаила называют архистратигом, то есть старшим среди воинов. Согласно церковному вероучению, он возглавляет небесное воинство, пишет журнал «Фома».
Михайлов день — Собор Архистратига Михаила — по старому стилю приходился на 8 ноября. Эта дата выбрана не просто так. Ноябрь — это девятый месяц после марта (раньше год начинался в марте, а девять — это количество ангельских чинов). А восьмое число указывает на будущий Собор всех Сил Небесных, который состоится в день Страшного Суда — «день восьмой».
О чем молятся архангелу Михаилу
Согласно церковному учению, архангелы открывают людям Божью волю.
Исторически сложилось так, что на Руси архангелу Михаилу молятся об избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве государству.
Что нельзя делать в Михайлов день
Особенных церковных запретов на Михайлов день нет.
В этот день (как и в другие) нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.
Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.
Михайлов день: народные традиции
В народе Михайлов день называли по-разному: «Михаил Грязник», «Михайловские оттепели» и «Михайловские грязи», пишет hollydays.ru. Дело в том, что в эти дни часто случались оттепели, дороги оттаивали. Однако не редкостью были и «михайловские морозы».
Михайлов день на Руси был веселым праздником. Хлеба было еще в достатке, а все основные работы в поле уже закончились. Крестьяне накрывали столы, звали гостей и сами ходили в гости. Празднования часто затягивались аж на неделю.