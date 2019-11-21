Михайлов день 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году Михайлов день — 21 ноября. Это народное название православного праздника Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Рассказываем о народных и церковных традициях праздника, кто такой архангел Михаил, о чем ему молятся и что нельзя делать в Михайлов день 2019.

Михайлов день в 2019 году

В православной церкви архангел Михаил считается одним из семи высших ангелов (архангелов). Его имя переводится с еврейского «Кто как Бог».

Архангела Михаила называют архистратигом, то есть старшим среди воинов. Согласно церковному вероучению, он возглавляет небесное воинство, пишет журнал «Фома».

Михайлов день — Собор Архистратига Михаила — по старому стилю приходился на 8 ноября. Эта дата выбрана не просто так. Ноябрь — это девятый месяц после марта (раньше год начинался в марте, а девять — это количество ангельских чинов). А восьмое число указывает на будущий Собор всех Сил Небесных, который состоится в день Страшного Суда — «день восьмой».

Церковь. Храм. Православие СС0

О чем молятся архангелу Михаилу

Согласно церковному учению, архангелы открывают людям Божью волю.

Исторически сложилось так, что на Руси архангелу Михаилу молятся об избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве государству.

Что нельзя делать в Михайлов день

Особенных церковных запретов на Михайлов день нет.

В этот день (как и в другие) нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.

Ангел СС0

Михайлов день: народные традиции

В народе Михайлов день называли по-разному: «Михаил Грязник», «Михайловские оттепели» и «Михайловские грязи», пишет hollydays.ru. Дело в том, что в эти дни часто случались оттепели, дороги оттаивали. Однако не редкостью были и «михайловские морозы».

Михайлов день на Руси был веселым праздником. Хлеба было еще в достатке, а все основные работы в поле уже закончились. Крестьяне накрывали столы, звали гостей и сами ходили в гости. Празднования часто затягивались аж на неделю.