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Михайловская ЦРБ благодарит холдинг «Алтайлес» за помощь в организации проживания медработников «ковидного» госпиталя

В июне в Михайловском районе зафиксировали большое количество заболевших COVID-19. В срочном порядке возникла необходимо организовать помещение для проживания медицинских работников, а также построить шлюз на входе в госпиталь на базе Михайловской ЦРБ.

Михайловская ЦРБ.
Михайловская ЦРБ.
Фото ЛХК "Алтайлес"

Предприятие «Лес Сервис» (входит в холдинг «Алтайлес») оказало финансовую помощь. Средства были потрачены на приобретение необходимых средств и организации быта — покупку стиральной машины, душевой кабины и др.

«На тот момент важно было уложиться в сжатые сроки, поэтому помощь оказалась как нельзя кстати», — отметил главный врач Михайловской ЦРБ Александр Бокк.

Фото ЛХК «Алтайлес»
Фото ЛХК «Алтайлес»

Поддержка школ, детских садов, ФАП, больниц, учреждений культуры — важная часть социальной политики холдинга «Алтайлес» в городах и селах, где представлены предприятия компании.

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