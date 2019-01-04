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Михайловское озеро в Алтайском крае расчистили за 33,5 млн рублей

В Алтайском крае расчистили озеро Михайловское. На проведение работ понадобилось 33,5 млн рублей, сообщает официальный сайт региона.

Озеро. Водоем.
Озеро. Водоем.
СС0

Специалисты занимались экологической реабилитацией озера в течение полутора лет. В декабре 2018 года краевое министерство природных ресурсов и экологии приняло объект.

С площади более 30 гектаров специалисты удалили растительно-корневой слой, расчистили заросли камыша, убрали более 180 тысяч кубических метров загрязненных иловых отложений. После расчистки озеро увеличилось в размерах. Его длина стала больше примерно на 100 метров, а к ширине добавилось около 50 метров.

Летом 2018 года в озеро выпустили по 10 тысяч молоди сазана и белого амура. Второй вид рыб питается травяной растительностью, что в будущем позволит сдерживать зарастание камышом.

Проект финансировался из федерального бюджета.

Справка

Озеро Михайловское находится в райцентре Михайловского района Алтайского края. Длина водоема — 3 км, его на две части делит земляная дамба.

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