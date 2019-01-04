Михайловское озеро в Алтайском крае расчистили за 33,5 млн рублей

Специалисты занимались экологической реабилитацией озера в течение полутора лет. В декабре 2018 года краевое министерство природных ресурсов и экологии приняло объект.
С площади более 30 гектаров специалисты удалили растительно-корневой слой, расчистили заросли камыша, убрали более 180 тысяч кубических метров загрязненных иловых отложений. После расчистки озеро увеличилось в размерах. Его длина стала больше примерно на 100 метров, а к ширине добавилось около 50 метров.
Летом 2018 года в озеро выпустили по 10 тысяч молоди сазана и белого амура. Второй вид рыб питается травяной растительностью, что в будущем позволит сдерживать зарастание камышом.
Проект финансировался из федерального бюджета.
Справка
Озеро Михайловское находится в райцентре Михайловского района Алтайского края. Длина водоема — 3 км, его на две части делит земляная дамба.