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Жизнь

Почему 27 августа нельзя есть тесто? Народные приметы на День Михея Тиховея

27 августа в народе отмечают День Михея Тиховея. Рассказываем, чем в праздник занимались славяне и что категорически запрещено делать на эту дату.

Выпечка.
Выпечка.
ССО.

Кому посвящен праздник

Дата посвящена Михею Тиховею, жившему в начале 8 века до Рождества Христова. Он обладал даром предвидения и служил людям, оберегая их от невзгод.

Святой написал книгу пророчеств, в которой описал грядущие события. Он был одним из тех, кто предрек падение царства Иудейского и пришествие на землю Христа. Тиховеем Михея прозвали потому, что предки 27 августа любили наблюдать за ветром.

Ветер
Ветер
СС0

Что принято делать на Михея Тиховея

Из-за приближающихся холодов 27 числа крестьяне спешили закончить полевые работы. Тем, кто не успевал собрать урожай, помогали всем селом. Правда, подсобить не отказывались только трудолюбивым. Лентяев, наоборот, не жалели.

По наблюдениям, на Михея Тиховея начинался листопад. Поэтому хозяйки доставали из сундуков теплые вещи и готовились к осени.

Осень. Дождь.
Осень. Дождь.
СС0

Еще на праздник привыкли чествовать каменщиков, строивших дома, храмы и крепости.

Что запрещено

27 августа — последний день Успенского поста. В эту дату еще нельзя есть молочные и мясные продукты. Кроме того, запрещено принимать горячительное. По поверью, алкоголь в торжество может накликать бедность и болезни. А вот блюда из теста на Михея Тиховея способны оставить без денег и удачи.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Приметы на 27 августа

  • Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.
  • Утренний туман поднимается вверх столбом — к дождю.
  • Листья тополя покрылись влагой — перед дождем.
  • Ил опускается на дно — погода налаживается.
  • Откуда лучи звезд кажутся длиннее — оттуда будет ветер.
  • Речные пиявки наполовину высунулись из воды — к дождю и грозе.
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