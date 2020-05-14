Микрометеороид врезался в российский спутник, но аппарат стал передавать данные

Спутник запускали с космодрома Восточный в июле прошлого года. Столкновение с небесным телом произошло 18 декабря.
В результате спутник отключил питание всех систем.
После со спутником была установлена связь и начаты работы по восстановлению его функционирования, пишет bfm.ru. Восстановить его удалось только сейчас, спутник передает данные.
Метеороид — природный твердый объект размером от 10 мкм до 1 метра, перемещающийся в межпланетном пространстве. Метеороиды могут быть как первичными объектами, так и производными фрагментами небесных тел большего размера (не только астероидов).
Микрометеороид — метеороид размером от 10 мкм до 2 мм.