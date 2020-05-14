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Жизнь

Микрометеороид врезался в российский спутник, но аппарат стал передавать данные

Российский гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2−2 снова заработал, сообщает РИА Новости. В декабре в аппарат попал микрометеороид.

Парад планет. Космос
Парад планет. Космос
СС0

Спутник запускали с космодрома Восточный в июле прошлого года. Столкновение с небесным телом произошло 18 декабря.

В результате спутник отключил питание всех систем.

После со спутником была установлена связь и начаты работы по восстановлению его функционирования, пишет bfm.ru. Восстановить его удалось только сейчас, спутник передает данные.

Метеороид — природный твердый объект размером от 10 мкм до 1 метра, перемещающийся в межпланетном пространстве. Метеороиды могут быть как первичными объектами, так и производными фрагментами небесных тел большего размера (не только астероидов).

Микрометеороид — метеороид размером от 10 мкм до 2 мм.

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