27 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Микротару для крепкого алкоголя могут запретить в России

Микротару для крепкого алкоголя могут запретить в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

Милонов направил обращение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Одна из проблем — чрезмерная доступность и наглядность алкоголя, продаваемого в розницу.

«В стране взят курс на борьбу с вредными привычками и оздоровление нации», — отмечает парламентарий.

По его словам, почти в каждом продуктовом магазине в кассовой зоне находятся «маленькие бутылочки, одноразовые стаканчики с водкой, коньяком и виски.

«Они провоцируют спонтанную покупку у населения и развивают толерантность к употреблению», — заявил Мантуров.

Ранее в АКЗС обсуДИЛИ устрашающие надписи о вреде алкоголя на бутылках спиртного.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость