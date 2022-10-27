Микротару для крепкого алкоголя могут запретить в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT.

Милонов направил обращение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Одна из проблем — чрезмерная доступность и наглядность алкоголя, продаваемого в розницу.

«В стране взят курс на борьбу с вредными привычками и оздоровление нации», — отмечает парламентарий.

По его словам, почти в каждом продуктовом магазине в кассовой зоне находятся «маленькие бутылочки, одноразовые стаканчики с водкой, коньяком и виски.

«Они провоцируют спонтанную покупку у населения и развивают толерантность к употреблению», — заявил Мантуров.

Ранее в АКЗС обсуДИЛИ устрашающие надписи о вреде алкоголя на бутылках спиртного.