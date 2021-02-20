Прибыль со вкусом «Кровавой Мэри». Как барнаульцы зарабатывают на маленьких ростках

Микрозелень — это молодые побеги растений высотой от 5 до 15 см. Гуру здорового питания считают, что на этом этапе роста зелень содержит максимальное количество полезных веществ. Барнаульский микрогрин-рынок находится еще в начале развития, но растет так же быстро, как и его товар. Altapress.ru узнал, сколько стоят новые суперфуды и много ли «зеленых» они приносят бизнесменам.

Идея из Китая

«Взрослый плод не берет из почвы столько нужных компонентов, сколько семя, когда всходит. Росток полезнее», — объясняет Евгений Губанов, соучредитель фермы Greenjoy, с улыбкой поглядывая на контейнеры с зеленью, которую привез нам на пробу.

Выращиванием микрозелени Евгений и его компаньон занимаются с лета 2020 года. Бизнес начался с одной полки в арендованном помещении.

Друг Губанова вернулся из Китая, где узнал про суперполезные ростки и предложил на этом заработать. В начале пути пришлось вложить больше миллиона рублей. Деньги ушли на аренду помещения, оборудование, семена, субстрат (почву) для выращивания.

Почва — отдельная тема для любого создателя зеленого суперфуда. Растить можно, кажется, на чем угодно: вате, туалетной бумаге. Но все же коврики из спрессованной соломы и измельченная кожура кокосов в качестве подушки для семян нравятся фермерам больше. Их предприниматели заказывают в интернете.

Фермы микрозелени в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Чтобы вырастить приятные организму и глазу ростки, нужно ухаживать за ними как за детьми. Один из инструментов «воспитания» — светодиодные и фито- лампы, мощность и оттенок которых индивидуальны для каждой культуры. То же самое с режимом полива. Для него нужны специальные гидропонные установки.

Сейчас у Greenjoy не одна стойка, а полноценная ферма, на которой растут 20 культур. В России такие семена найти сложно. Обычные, из магазинов для садоводов, не подходят.

Евгений Губанов,

соучредитель фермы Greenjoy:

Нельзя пойти и купить мешок простого гороха для производства. Семена должны быть необработанными. У обычных всход очень низкий. Можно, конечно, попробовать вырастить и их, но из пяти семян взойдут только два.

По словам Евгения, в Алтайском крае нет поставщиков подходящих семян. Приходится заказывать не только из крупных городов России, но и из других стран, например Финляндии, Испании. Семена для микрозелени стоят как минимум в два раза дороже, чем обычные. Цена некоторых видов — 50 тыс. рублей за кг. Плюс субстраты и специальные контейнеры, которые нужно закупать регулярно.

Быстро и сразу

Другая «зеленая» фермерша, Арина Чернышова, освоила микрогрин около четырех месяцев назад. Сначала выращивала дома — прощупывала почву для бизнеса. Когда поняла, что направление перспективное, расширилась до фермы. Но не закрытой, где зелень вырастает и сразу отправляется домой к клиенту, а более гостеприимной — в виде магазина.

Зайдя в него, оказываешься будто в огороде. Свежий аромат зелени пробуждает аппетит и заставляет думать о том, что еще кроме полезных листьев можно порезать в салат. Растет товар Арины под классическую музыку, идущую из колонки неподалеку от стеллажей. Хозяйка фермы говорит, что это благотворно влияет на ее «подопечных».

Фермы микрозелени в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Чернышова растит мини-траву как для конкретных покупателей под заказ, так и для тех, кто просто случайно зашел в ее лавку полюбоваться свежей зеленью.

Микрогрин используют не только как ингредиент, но и как украшение для уже готового блюда. Также есть любители погрызть ростки вместо чипсов.

Часто модным продуктом интересуются ресторанные повара. Продвинутые предприниматели организуют поставки в заведения и магазины. Один контейнер готового продукта стоит 100−150 рублей. Эксперты говорят, что постоянные клиенты предпочитают брать сразу по несколько. Одного хватает на 2−3 приема пищи.

Фермы микрозелени в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Кстати, далеко не всегда люди, покупающие микрогрин, — приверженцы ЗОЖ. Некоторые просто хотят попробовать что-то новое и модное или получить свежий продукт прямо домой, по доставке.

Справка Впервые микрозелень появилась в начале 1980-х в Сан-Франциско, где шеф-повара дорогих ресторанов стали добавлять ее в свои блюда.

Самые популярные культуры микрозелени — горох, редис, брокколи, кресс-салат. Рестораны и кафе часто заказывают красную капусту с коктейльным названием «Кровавая Мэри». Вкус у маленьких растений такой же, как у больших, только более нежный. И растут они тоже быстрее, чем старшие собратья — от 5 до 14 дней. Некоторые прихотливые сорта достигают товарного вида только через два месяца.

Фермы микрозелени в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Однако и «Мэри», и ее коллеги могут подхватить плесень. Чтобы предотвратить ее появление, нужно сдабривать почву натуральными ингредиентами. В первую очередь — полезными бактериями. Это еще одна статья расходов. Если зелень все-таки заболеет, убытков не избежать.

Арина Чернышова,

владелица фермы Green Vale 22:

Однажды у меня заразились сразу несколько боксов. Но вместо того чтобы выбросить, я решила отвезти их в зоопарк и отдать животным. Все культуры подвержены своим болезням, поэтому за каждой нужен присмотр.

Также, несмотря на то что для выращивания микрозелени подходят многие виды растений, которые принято употреблять в пищу, исключения все-таки есть.

Анна и Алексей Кожемякины,

владельцы домашней фермы Microgreen_brn22:

Растения семейства пасленовых (баклажаны, томаты, огурцы, перцы) и бахчевых (арбузы, дыни) не подходят в качестве микрозелени, так как именно на этапе «микро» они производят яд, опасный для человека, и горькие на вкус.

Условия идеальные , а прибыль нет

Пока одни предприниматели расширились почти до промышленных масштабов, другие содержат сад дома.

Квартира Любови Солоненковой была бы совершенно обычной, похожей на сотни других, если бы не одна маленькая комната. Вход туда ограничен. Меня пустили, а вот кошка осталась за дверью. Ей сюда нельзя. Иначе все стеллажи, заставленные контейнерами с готовым продуктом, могут пострадать от маленьких лапок с острыми когтями.

В ферме-комнате по-настоящему тепличные условия. Помимо ламп, у каждой из которых по-своему настроен свет, работают кондиционеры и вентилятор. Они нужны летом, ведь даже на балконе в это время года зеленые детеныши Любови просто пересушатся.

Предел приемлемой для суперфуда температуры +24 градуса. Чтобы создать идеальный микроклимат, пришлось вложить около 50 тыс. рублей. Девушка сдружилась с растениями не сразу.

Сначала пробовала прорастить обычные семена. Ничего не вышло. Потом заказала профессиональные в интернете. Подобрала почву, стала обрабатывать. Появилась первая партия ростков.

За ней — Instagram-аккаунт. Тогда он, по выражению собеседницы, был еще сырым. Сейчас же — полный зелени. Это каталог, который помогает привлечь покупателей. Интернет — основной источник клиентов для бизнесменов.

Частных покупателей бывает от 50 до 100 человек в месяц. Ведь еще далеко не все жители края и его столицы знают про новые салатные ингредиенты. Поэтому о прибыли пока говорить не приходится. К тому же около 30% заработанных денег уходит на производство. Только на семена нужно тратить минимум 5 тыс. рублей в месяц.