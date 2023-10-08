Милые изюминки, расплавленный крем и "спасательная" ватрушка. 5 рецептов теплых булочек на осень

Французские булочки с изюмом и заварным кремом
Ингредиенты:
- Молоко — 250 мл;
- Сахар — 40 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Кукурузный крахмал м 20 г;
- Ванилин — 1 ч. л.;
- Изюм — 100 г;
- Слоеное дрожжевое тесто — 1 кг.
Булочки с изюмом и заварным кремом.
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Приготовление:
- Налить в сотейник молоко, добавьте сахар и ванилин, поставить нагреваться на плиту.
- В миске смешать желтки с кукурузным крахмалом. Добавить смесь к молоку, довести до кипения и варить три минуты на малом огне.
- Готовый крем выложить в миску, накрыть пищевой пленкой и остудить в холодильнике.
- Тесто раскатать в прямоугольник примерно 38х38, распределить по нему заварной крем с отступами по краям в 1 см. Затем выложить распаренный изюм, скатать тесто в рулет и нарезать булочки.
- Булочки выложить на противень, накрыть пищевой пленкой на 40 минут, чтобы они увеличились в объеме, затем смазать их яйцом и запекать в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.
Синнабоны
Ингредиенты:
- Сдобное дрожжевое тесто — 1 кг;
- Сахар коричневый — 200 г;
- Корица — 25 г;
- Сливочное масло — 150 г;
- Сыр сливочный — 200 г;
- Сахарная пудра — 100 г.
Синнабоны.
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Приготовление:
- Тесто раскатать в тонкий прямоугольник и смазать сливочным маслом.
- Выложить равномерно на тесто корицу с сахаром, оставить чистый край шириной 2 см. затем скатать тесто в рулет, а край смочить водой и скатать рулет.
- Рулет разрезать на булочки и выложить их на противень, оставить в тепле на полчаса. Затем изделия запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
- Сливочный сыр, масло и сахарную пудру тщательно перемешать. Кремом смазать булочки.
Слоеные булочки с бананом и шоколадом
Ингредиенты:
- Слоеное дрожжевое тесто — 400 г;
- Бананы — 4 шт.;
- Яйца — 1 шт.;
- Шоколадная паста — 100 гр.;
- Дробленые орешки — для посыпки.
Булочки с бананом и шоколадом.
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Приготовление:
- Раскатать тесто в прямоугольник размером примерно 20 на 25 сантиметров.
- Смазать тесто шоколадной пастой. Положить банан на шоколад. Затем разрезать тесто по бокам на косые полосы от начинки к краю, сверху и снизу убрать уголки, после чего сформировать из теста плетенки.
- Булочки смазать яйцом и посыпать орешками. Затем изделия выпекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
Булочки с черносливом
Ингредиенты:
- Тесто дрожжевое — 1 кг;
- Чернослив — 200 г;
- Сахарная пудра — 1 ст. л.;
- Яйца — 1 шт.
Булочки с черносливом.
unsplash.com
Приготовление:
- Чернослив залить на 10 минут кипятком, после чего промыть водой. Ягоду мелко нарезать и смешать с сахаром.
- Тесто разделить на ровные части и раскатать в блинчики, затем выложить начинку, защипнуть края и сформировать шарики.
- Поверхность булочек смазать взбитым яйцом и запекать в духовке при температуре 180 градусов. По желанию булочки можно посыпать сахаром или маком.
Ватрушки
Ингредиенты:
- Творог — 300 г;
- Сахар — 60 г;
- Ванильный сахар — 10 г;
- Яйца куриные — 2 шт.;
- Мука — 1 ч. л.;
- Тесто дрожжевое - 1 кг.
Пекарь. Булочки.
CC0
Приготовление:
- Для начинки смешать творог, сахар, яйцо и пшеничную муку и тщательно перемешать.
- Из теста скатать небольшие колобки, сделать в них углубления и оставить тесто на полчаса в тепле, чтобы оно поднялось.
- Затем еще раз сделать выемки, смазать тесто яйцом и выложить творожную массу.
- Булочки выпекать в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.