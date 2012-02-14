Милые поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем святого Валентина в стихах
В День святого Валентина
Всё волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.
С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!
В это красное сердечко
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.
Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень!
В День святого Валентина
Все влюбленные Земли
Получают валентинки
В знак признания в любви.
Я желаю всем влюбленным
Быть любимыми, любить.
Этим чувством окрыленным
Много-много лет прожить!
Поздравления в День святого Валентина в прозе
В День святого Валентина принято желать любви. Но я пожелаю не просто любить и быть любимым человеком, а чтобы та самая любовь была искренней, крепкой и прочной. Желаю, чтобы сердце от радости и счастья билось в такт с сердцем любимой половинки, чтобы любовь вдохновляла на добрые и красивые поступки, чтобы отношения были наполнены пониманием и совместными мечтами.
Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать что такое одиночество. Чтобы всегда были руки, которые бы грели, губы, которые бы целовали и душа, которая бы любила. Дарите любовь и получайте. С Днем святого Валентина!
Как сила притяжения сближает планеты, так и любовь соединяет людей, несмотря на разные характеры, вкусы и интересы. Любить — значит смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. Я желаю вам поскорее отыскать это чувство, а тем, кто уже нашел, я желаю никогда его не терять! С днем святого Валентина!
Поздравления с Днем святого Валентина для смс
В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
День, когда царит любовь,
Наступил сегодня вновь.
В феврале пусть, как весной,
Счастье захлестнёт волной!
Ты щекочешь нервы,
Будоражишь кровь!
Ты волнуешь душу,
Ты моя любовь!