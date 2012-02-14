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Жизнь

Милые поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, стихах и смс

День святого Валентина, Валентинов день, День всех влюбленных — у самого романтичного февральского праздника много названий. 14 февраля многие поздравляют не только свою вторую половинку, но и друзей, подруг и знакомых. К празднику altapress.ru подготовил подборку поздравлений с Днем святого Валентина в прозе, стихах и для смс.

День Святого Валентина.
День Святого Валентина.
СС0.

Поздравления с Днем святого Валентина в стихах

В День святого Валентина
Всё волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!

В это красное сердечко
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.

Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень!

В День святого Валентина
Все влюбленные Земли
Получают валентинки
В знак признания в любви.

Я желаю всем влюбленным
Быть любимыми, любить.
Этим чувством окрыленным
Много-много лет прожить!

День святого Валентина.
День святого Валентина.
СС0

Поздравления в День святого Валентина в прозе

В День святого Валентина принято желать любви. Но я пожелаю не просто любить и быть любимым человеком, а чтобы та самая любовь была искренней, крепкой и прочной. Желаю, чтобы сердце от радости и счастья билось в такт с сердцем любимой половинки, чтобы любовь вдохновляла на добрые и красивые поступки, чтобы отношения были наполнены пониманием и совместными мечтами.

Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать что такое одиночество. Чтобы всегда были руки, которые бы грели, губы, которые бы целовали и душа, которая бы любила. Дарите любовь и получайте. С Днем святого Валентина!

Как сила притяжения сближает планеты, так и любовь соединяет людей, несмотря на разные характеры, вкусы и интересы. Любить — значит смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. Я желаю вам поскорее отыскать это чувство, а тем, кто уже нашел, я желаю никогда его не терять! С днем святого Валентина!

День Святого Валентина.
День Святого Валентина.
СС0.

Поздравления с Днем святого Валентина для смс

В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!

День, когда царит любовь,
Наступил сегодня вновь.
В феврале пусть, как весной,
Счастье захлестнёт волной!

Ты щекочешь нервы,
Будоражишь кровь!
Ты волнуешь душу,
Ты моя любовь!

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