Милых улыбающихся вомбатов привезут в новосибирский зоопарк

В этом году в новосибирском зоопарке им. Шило появятся новые милые питомцы — вомбаты. До этого зверьки не содержались ни в одном зоопарке России.

Животные должны были приехать из Австралии еще летом 2020, но зоопарк получил замечания по будущему содержанию зверей.

По требованиям австралийского правительства, в вольерах должны быть созданы определенные условия по температуре воздуха и графику кормления. Также специалисты по уходу за вомбатами должны пройти специальное обучение и получить необходимую квалификацию, пишет ТАСС.

«Вольер для них полностью достроили. Но в связи с пандемией все откладывается, потому что для оформления документов нашим сотрудникам необходимо слетать в один из зоопарков Европы, где содержатся вомбаты, для повторного обучения работе с ними», — сказал директор Андрей Шило.

Вомбаты — животные из семейства сумчатых млекопитающих, обитающие в Австралии. Длина тела вомбата — от 70 до 130 см, вес варьируется от 20 до 45 кг. Вомбаты живут в земляных пещерах, которые роют с помощью острых когтей, и питаются растениями.

Зверьки похожи на крупных хомяков или маленьких медвежат. В интернете животные прославились благодаря своей мордочке — на фотографиях кажется, будто вомбаты всегда улыбаются.