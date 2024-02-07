Милиционеры — все. Как выглядела барнаульская полиция накануне переименования 13 лет назад — фоторепортаж

Ровно 13 лет назад, 7 февраля 2011 года, президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон «О полиции». Который не только менял название милиции на полицию, но и означал начало масштабной переаттестации и массового увольнения сотрудников.

Посмотрите, как выглядела накануне этих изменений барнаульская милиция — в 2010-2011 годах.

К выводу, что в структуре МВД необходимы перемены, власть пришла еще в 2009 году — после ряда громких преступлений, совершенных милиционерами.

Например, свое влияние оказало дело Евсюкова, майора милиции, которого обвинили в двух убийствах и 22 покушениях за одну ночь в апреле 2009-го. Это, само собой, вызвало большой общественный резонанс. И о реформах задумались уже всерьез.

Официально о переименовании президент России Дмитрий Медведев заявил только в августе 2010-го. Тогда же начали разрабатывать закон "О полиции". В то же время опрос ВЦИОМ показывал, что 63% россиян не верят, что другое название привнесет какие-то изменения в работу ведомства.

Несмотря на критику, закон все же приняли. Внеочередная аттестация сотрудников началась 1 марта 2011 года и закончилась 1 августа. Не прошедших ее увольняли из рядов МВД России.

Как результат, численность уже полиции сократилась на 22%, а больше всего сокращений произошло в аппарате управления. Доверие россиян, согласно опросу ВЦИОМ, возросло с 33% в 2009-м до 52% в 2011 году.

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