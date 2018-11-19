Милый и серьезный водитель: в Барнауле заметили собаку за рулем

Милый пес породы маламут сидит на водительском сидении и внимательно смотрит на окружающих.
Смотрите, какой шикарный песик сидит за рулем, — говорит Александр.
Вскоре один из комментариев под видео написала хозяйка пса. Она поблагодарила автора за ролик и рассказала, что было приятно посмотреть на поведение собаки в свое отсутствие. Выяснилось, что пса зовут Музгар.
Такой серьезный. Это при том, что в салоне стоят пакеты со свеженьким мясом. Он обычно садится туда, откуда лучше всего меня будет видно и ждет, — написала хозяйка собаки.