Милый и серьезный водитель: в Барнауле заметили собаку за рулем

Александр Чеботарев, замдиректора барнаульского зоопарка «Лесная сказка», опубликовал на своей странице в Instagram забавное видео. В ролике собака с серьезным видом сидит за рулем припаркованного автомобиля.

Скриншот с видео в Instagram на старнице Александра Чеботарева

Милый пес породы маламут сидит на водительском сидении и внимательно смотрит на окружающих.

Смотрите, какой шикарный песик сидит за рулем, — говорит Александр.

Вскоре один из комментариев под видео написала хозяйка пса. Она поблагодарила автора за ролик и рассказала, что было приятно посмотреть на поведение собаки в свое отсутствие. Выяснилось, что пса зовут Музгар.