Собака, которая первая на Земле покорила космос: как Лайку готовили к полёту и что с ней стало

61 год назад, в 1957 году, советская собака по кличке Лайка попала на орбиту земли. Четвероногий космонавт вошел в мировую историю героем. Как собака оказалась в космосе и к чему это привело — в материале altapress.ru

Фотогеничность

Дворняжку выбрали для финального полета не только по физическим параметрам, сообщает русская служба BBC. Для полета нужны были «космонавты» до 6−7 кг, с ростом в холке до 35 см. Внешность сыграла главную роль.

Дело в том, что для фото- и видеоаппаратуры больше подходили белые собаки. Среди породистых выбирать не было смысла — чересчур привередливые для полета в спутнике. Взгляд пал на бездомных женского пола — они спокойнее, послушнее.

У Лайки были серьезные конкурентки — после тренировок в барокамерах, центрифугах и вибростендах осталось 10 собак. И все кроме одной так или иначе не годились. Кто-то ждал потомства, у кого-то были кривые лапы. Лайка осталась единственной, кто подходил на для полета и хорошо смотрелся в кадре.

Приготовиться к полёту!

Как сообщает «Космическая энциклопедия», после того, как дворняжку выбрали из десяти претенденток, начался активный процесс подготовки. Хирурги провели операцию и вживили в собаку датчики: «дыхания» — на ребра и «пульса» — на сонную артерию. Провода от датчиков тянулись к аппарату «КМА-01», который был способен снимать кардиограмму, измерять температуру тела и давление.

Финальным этапом её подготовки к полету стал макет контейнера. Там собака проводила много времени, привыкала к цилиндру с выпуклым дном. Даже когда Лайка была на Байконуре — потребовалось время, чтобы запустить её в космос. Она привыкала к ношению датчиков и комбинезона, к кормушке и к замкнутому пространству.

В замкнутом пространстве

В кабине «Спутника-2», в котором Лайка отправилась на орбиту Земли, были предусмотрены система кондиционирования, автомат питания.

Кислород поступал в кабину при помощи регенеративной установки. Работа устройства была рассчитана на 7 суток. Автомат для кормления — автоматический контейнер, в герметичных отсеках которого были специально разработанные питательные смеси. Крышка этого ящика открывалась два раза в день.

После выхода на орбиту

«Спутник-2» стартовал в половине шестого утра по московскому времени. А спустя 5−7 часов после старта собака погибла. Это произошло в результате перегрева кабины. С течением времени капсула начала нагреваться, и температура внутри перевалила за отметку в 40 градусов. 4 витка вокруг Земли и приборы зафиксировали полную остановку сердца собаки.

Монумент для Лайки

Памятник Лайке. Laika ac , CC-BY-SA-2.0 , by wikipedia.org

Эксперимент показал, что живое существо может пережить процесс запуска на орбиту и невесомость. Ценой жизни Лайки была открыта дверь в космос.

Памятник этой собаке-космонавту открыли в 2008 году. Он представляет собой ракету, переходящую в открытую человеческую ладонь, на которой и стоит Лайка. Расположена статуя во дворе московского Института военной медицины на Петровско-Разумовской аллее.

Скульптор Павел Медведев постарался подчеркнуть тот вклад, который внес в освоение космоса этот маленький друг человека.