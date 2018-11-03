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Собака, которая первая на Земле покорила космос: как Лайку готовили к полёту и что с ней стало

61 год назад, в 1957 году, советская собака по кличке Лайка попала на орбиту земли. Четвероногий космонавт вошел в мировую историю героем. Как собака оказалась в космосе и к чему это привело — в материале altapress.ru

Серебристые облака из космоса.
Серебристые облака из космоса.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

Фотогеничность

Дворняжку выбрали для финального полета не только по физическим параметрам, сообщает русская служба BBC. Для полета нужны были «космонавты» до 6−7 кг, с ростом в холке до 35 см. Внешность сыграла главную роль.

Дело в том, что для фото- и видеоаппаратуры больше подходили белые собаки. Среди породистых выбирать не было смысла — чересчур привередливые для полета в спутнике. Взгляд пал на бездомных женского пола — они спокойнее, послушнее.

У Лайки были серьезные конкурентки — после тренировок в барокамерах, центрифугах и вибростендах осталось 10 собак. И все кроме одной так или иначе не годились. Кто-то ждал потомства, у кого-то были кривые лапы. Лайка осталась единственной, кто подходил на для полета и хорошо смотрелся в кадре.

Приготовиться к полёту!

Как сообщает «Космическая энциклопедия», после того, как дворняжку выбрали из десяти претенденток, начался активный процесс подготовки. Хирурги провели операцию и вживили в собаку датчики: «дыхания» — на ребра и «пульса» — на сонную артерию. Провода от датчиков тянулись к аппарату «КМА-01», который был способен снимать кардиограмму, измерять температуру тела и давление.

Финальным этапом её подготовки к полету стал макет контейнера. Там собака проводила много времени, привыкала к цилиндру с выпуклым дном. Даже когда Лайка была на Байконуре — потребовалось время, чтобы запустить её в космос. Она привыкала к ношению датчиков и комбинезона, к кормушке и к замкнутому пространству.

В замкнутом пространстве

В кабине «Спутника-2», в котором Лайка отправилась на орбиту Земли, были предусмотрены система кондиционирования, автомат питания.

Кислород поступал в кабину при помощи регенеративной установки. Работа устройства была рассчитана на 7 суток. Автомат для кормления — автоматический контейнер, в герметичных отсеках которого были специально разработанные питательные смеси. Крышка этого ящика открывалась два раза в день.

После выхода на орбиту

«Спутник-2» стартовал в половине шестого утра по московскому времени. А спустя 5−7 часов после старта собака погибла. Это произошло в результате перегрева кабины. С течением времени капсула начала нагреваться, и температура внутри перевалила за отметку в 40 градусов. 4 витка вокруг Земли и приборы зафиксировали полную остановку сердца собаки.

Монумент для Лайки

Памятник Лайке.
Памятник Лайке.
Laika ac, CC-BY-SA-2.0, by wikipedia.org

Эксперимент показал, что живое существо может пережить процесс запуска на орбиту и невесомость. Ценой жизни Лайки была открыта дверь в космос.

Памятник этой собаке-космонавту открыли в 2008 году. Он представляет собой ракету, переходящую в открытую человеческую ладонь, на которой и стоит Лайка. Расположена статуя во дворе московского Института военной медицины на Петровско-Разумовской аллее.

Скульптор Павел Медведев постарался подчеркнуть тот вклад, который внес в освоение космоса этот маленький друг человека.

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