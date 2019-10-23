Миллиардер назвал способы для безбедной жизни пенсионеров

«Рабочей силы в стране не хватает. Если вам исполнилось 60 лет, работу все равно можно найти. Заработать еще 10−15 тысяч рублей можно даже не в Москве, а в каком-то небольшом городе. Разносить листовки, работать вахтером, помощником повара — не возникнет проблем», — заметил Ковалев.

Сегодня пенсионеры также могут монетизировать свои хобби: шить кукол, делать столярные изделия, рисовать, а затем продавать результаты своего творчества в соцсетях, уверен миллиардер, пишет ura.ru.

Рассуждая о том, что некоторые россияне получают пенсию в 8,5 тысяч рублей, 62-летний Ковалев напомнил, что сам является пенсионером и регулярно получает выплаты на карточку. Однако, по словам миллиардера, он не имеет желания бросать свою работу и уходить на пенсию.

«Почему-то люди думают, что, если им исполнилось 60 лет, то жизнь закончилась. А она только начинается. Мир стал другим», — заключил Ковалев.

Ранее Андрей Ковалев стал участником шоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница». Бизнесмен под видом блогера побывал в Костроме, где раздал некоторым горожанам квартиры и деньги, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Во время съемок Ковалев ужаснулся, когда узнал, что некоторые люди получают 8,5 тысяч рублей.