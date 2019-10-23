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Жизнь

Миллиардер назвал способы для безбедной жизни пенсионеров

Миллиардер, бывший депутат Мосгордумы Андрей Ковалев, которого ужаснул размер российских пенсий, посоветовал пожилым людям, получающим маленькие выплаты, искать работу.

Бедность. Бездомные.
Бедность. Бездомные.
СС0

«Рабочей силы в стране не хватает. Если вам исполнилось 60 лет, работу все равно можно найти. Заработать еще 10−15 тысяч рублей можно даже не в Москве, а в каком-то небольшом городе. Разносить листовки, работать вахтером, помощником повара — не возникнет проблем», — заметил Ковалев.

Сегодня пенсионеры также могут монетизировать свои хобби: шить кукол, делать столярные изделия, рисовать, а затем продавать результаты своего творчества в соцсетях, уверен миллиардер, пишет ura.ru.

Рассуждая о том, что некоторые россияне получают пенсию в 8,5 тысяч рублей, 62-летний Ковалев напомнил, что сам является пенсионером и регулярно получает выплаты на карточку. Однако, по словам миллиардера, он не имеет желания бросать свою работу и уходить на пенсию.

«Почему-то люди думают, что, если им исполнилось 60 лет, то жизнь закончилась. А она только начинается. Мир стал другим», — заключил Ковалев.

Ранее Андрей Ковалев стал участником шоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница». Бизнесмен под видом блогера побывал в Костроме, где раздал некоторым горожанам квартиры и деньги, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Во время съемок Ковалев ужаснулся, когда узнал, что некоторые люди получают 8,5 тысяч рублей.

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