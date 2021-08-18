Миллионы американцев могут столкнуться с катастрофической нехваткой воды

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление мелиорации при министерстве внутренних дел США.
«В условиях исторической засухи и уменьшающегося стока воды в бассейне реки Колорадо, сброс воды из дамбы Глен-Каньон (на водохранилище Пауэлл) и дамбы Гувера (на водохранилище Мид) будет снижен В нижнем течении реки на фоне сокращения впервые объявляется нехватка воды, что говорит об опасности засухи и ухудшении состоянии водохранилищ», — рассказали в управлении.
По официальным данным, сток воды в расположенное в верховье Колорадо водохранилище Пауэлл с апреля по июль 2021 года составил только 26% от нормы. А крупнейшее в Соединенных Штатах водохранилище Мид, которое находится ниже по течению реки, в 2021 году пополнится лишь на треть.
Почему так произошло
Как пишет Associated press, уменьшение объема воды в водохранилищах бассейна Колорадо происходит быстрее, чем прогнозировали эксперты.
Они отмечают, что река обмельчала из-за глобального потепления, которое привело к уменьшению снежного покрова в Скалистых горах, где находится исток Колорадо. Ранее ООН заявило, что засухи унесли жизни более полумиллиона человек.