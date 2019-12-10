Миллионные ремонты, конец долгостроя и «злюкометр»: как прошел 2019 год для дорожной отрасли Алтая

В Алтайском крае в этом году обновляли десятки километров дорог, строили мосты и вновь пытались избавить Барнаул от пробок. Рассказываем о наиболее интересных работах и объектах в дорожном сезоне — 2019.

Ремонт и строительство дорог по нацпроекту в Барнауле

В краевой столице в 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнили работы по ремонту, строительству и реконструкции 33 объектов. На эти цели потратили более 965 млн рублей.

Долгожданные работы на проспекте Ленина

В этом сезоне одной из самых трудоемких можно назвать ремонтную кампанию на проспекте Ленина. Реконструкцию выполнили на двух участках общей площадью более 135 тыс. квадратных метров: от улицы Димитрова до площади Баварина и от площади Октября до улицы Северо-Западной. Общая стоимость работ в рамках нацпроекта превысила 190 млн рублей.

Активисты ОНФ оценили ремонт дорог в Барнауле. Фото: пресс-центр администрации города Барнаула

Чтобы не создавать заторов, во время работ полностью проезжую часть не перекрывали, фрезерование и укладку асфальта выполняли ночью. Для увеличения пропускной способности в районе улиц Красный Текстильщик, Матросова, Аносова центральный проспект расширили.

Плитка раздора

Кроме ремонта дорожного полотна также обновили центральную пешеходную зону от улицы Молодежной до Партизанской. На этом участке асфальтобетонное покрытие заменили цветной тротуарной плиткой.

Архитектор Михаил Шмидт отметил, что она лучше с точки зрения ремонтопригодности и эстетики. С ним не согласились многие горожане, которые долго критиковали решение властей в соцсетях. Некоторые усомнились в том, что плитка переживет зиму и встретит весну в первозданном виде — без ям и покосившихся элементов.

«Деньги на ветер. Как бы круто плитку ни положили, после зимы она пойдет волнами. Уже сейчас невозможно кататься на роликах и самокатах, на следующий год и на велике будет не комильфо», — написал в соцсети один из горожан.

Подрядчик восстановит плитку на пр. Ленина. пресс-служба администрации Барнаула.

Впрочем, среди барнаульцев были и те, кто считал, что плитка лучше асфальта. Они утверждали, что многим жителям краевой столицы просто нельзя угодить.

Новая дорога на Солнечной поляне

29 октября открыли движение по новому участку дороги на Солнечной поляне в границах улиц Жасминной и Энтузиастов. Строительство начали в первых числах июня, его стоимость превысила 147 млн рублей.

Цифра Более 800 метров — общая длина построенной трассы на этом участке.

Антон Шеломенцев , председатель комитета по дорожному хозяйству , благо­устройству , транспорту и связи Барнаула:

Четырехполосная магистраль позволит значительно разгрузить перекресток Попова — Павловский тракт, улицу Энтузиастов и снять ту транспортную нагрузку, которая падает на поселок Солнечная Поляна.

Дорога на Солнечной Поляне. barnaul.org

На участке выполнили полный комплекс работ «с нуля». В частности, там подготовили земполотно, проложили ливневую канализацию. Кроме того, установили линии наружного освещения, обустроили три остановочных кармана.

Отметим, что в 2019—2020 годах закончат реконструкцию улицы Попова от Власихинской до Трактовой. Там увеличат количество полос движения с трех до шести, что значительно разгрузит участок.

Обновленный путь в Затон

В середине июля в Барнауле приняли дорогу в поселок Затон. Это первая магистраль, отремонтированная по нацпроекту в 2019 году, ее общая протяженность— 2,7 километра. Стоимость работ превысила 18 млн рублей.

Дорога на микрорайон Затон ( от КП ГАИ до ул. Лоцманской). Источник: пресс-центр администрации города Барнаула.

На этом участке не проводили капитальный ремонт более 30 лет, с момента его строительства. В этот раз дорожники выполнили работы всего за семь дней. В частности, они уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины щебнем, исправили профиль, который был непригоден для эксплуатации.

Цифра 47,8 километра дорог местного значения обновили в Барнауле в рамках «БКАД» в 2019 году.

Расширение объездной

В Барнауле дорожники приступили к масштабным работам на шоссе Ленточный бор. Эту объездную дорогу расширяют до четырех полос и таким образом планируют частично избавить Барнаул от транспортных заторов.

В 2019 и 2020 годах дорожники планируют реконструкцию участка шоссе Ленточный бор длиной 800 метров, от перекрестка с улицей Кутузова до мостового перехода через реку Барнаулку. После этого займутся участком протяженностью более 4 километров от Южного тракта до моста.

На объездной дороге в Барнауле. Константин Санталов , altapress.ru

Для расширения дороги пришлось вырубить некоторые зеленые насаждения в границах полосы отвода.

«Эти мероприятия согласованы со всеми службами. Мы вырубаем деревья только в границах обозначенных зон. Деловой пиломатериал отдаем лесникам», — пояснил журналистам Денис Попрядухин, заместитель директора «Барнаульского ДСУ № 4».

Работы на мосту

Также на объездной дороге проводят реконструкцию моста через Барнаулку. После окончания работ объект будет выглядеть по-другому. У существующего было 18 балок пролетных строений. Теперь же их станет 42, и балки будут иной конфигурации.

Дорожники считают, что в результате проведенных работ на мосту и дороге улучшится пропускная способность участка, исчезнут сезонные пробки, от которых страдают многие барнаульцы.

Новый асфальт , ремонт дорог. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Миллионный ремонт улиц наукограда

В этом году Бийск впервые участвовал в национальном проекте «БКАД». Дорожники отремонтировали два десятка наиболее «убитых» участков улиц общей протяженностью около 18 километров.

Городская администрация проводила исследования по соответствию дорог нормативам. Кроме того, учитывали мнение жителей Бийска. По результатам опроса сформировали окончательный список наиболее проблемных улиц города.

Среди обновленных дорог одна из главных улиц Бийска — Вали Максимовой и другие. В списке дороги с высокой интенсивностью движения, на которых расположены социально значимые объекты.

Новый асфальт , ремонт дорог. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Цифра Более 280 млн рублей потратили на ремонт улиц Бийска в 2019 году по «БКАД».

Мост-долгострой на Чуйском тракте

8 ноября открыли мост и дорожную развязку на Чуйском тракте в Тальменском районе. Общая стоимость работ составила 3 млрд рублей.

Строительство нового моста и подъездов к нему начали еще в 2014 году. До конца 2015-го работы проводили активно, сдать объект планировали в 2017 году. Однако позже дату ввода в эксплуатацию несколько раз переносили. Причины — сокращение финансирования и финансовые проблемы генподрядчика, новосибирского «Сибмоста».

Старый мост через Чумыш был построен в 1959 году и уже не справлялся с нагрузкой. Интенсивность движения транспорта на этом участке составляет в среднем около 10−12 тыс. автомобилей в сутки, однако в туристический сезон может превышать 16 тыс.

Мост через Чумыш. Константин Санталов , altapress.ru

Цифра 305 метров — длина нового моста.

Особенности нового объекта

На месте старой переправы построили мост с тремя русловыми и двумя береговыми опорами. Пролетное строение — цельнометаллическое, выполненное по индивидуальному проекту. Такая конструкция обеспечивает автомобилистам повышенную комфортность, потому что деформационные швы расположены лишь в начале и конце моста.

Благодаря реконструкции пропускная способность переправы возросла в три раза. На дороге четырехполосное движение, по две полосы в каждом направлении. Протяженность подходов к мосту составляет 8,9 километра.

Для удобства и безопасности местных жителей также построили транспортные развязки в двух уровнях.