Милонов предложил привлекать горожан к уборке улиц взамен на коммунальные льготы

Виталий Милонов,
депутат Госдумы РФ:
Предлагаю вам рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу в части создания эффективного механизма по добровольному вовлечению населения в процесс уборки городов во время стихийных проявлений. К примеру, стимулом для жителей участвовать в уборке дворов и улиц своих домов могла бы стать последующая скидка на оплату коммунальных услуг или, к примеру, налоговый вычет на имущество.
Политик говорит, что в эту зиму жилищно-коммунальная сфера столкнулась с серьезными вызовами: обильные снегопады и перепады температур. Коммунальщики не всегда справляются с объемом работ.
Милонов подчеркнул, что жители не обязаны заниматься уборкой улиц, но в период экстремальных и аномальных стихийных проявлений «подобная гражданская сознательность должна стимулироваться».