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Жизнь

Милонов предложил привлекать горожан к уборке улиц взамен на коммунальные льготы

Россиян можно привлекать к уборке городов во время снегопадов, взамен они могут получать скидки на услуги ЖКХ или другие льготы. Такую идею депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву, пишет РИА Новости

Уборка снега, лопата.
Уборка снега, лопата.
СС0

Виталий Милонов,
депутат Госдумы РФ:

Предлагаю вам рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу в части создания эффективного механизма по добровольному вовлечению населения в процесс уборки городов во время стихийных проявлений. К примеру, стимулом для жителей участвовать в уборке дворов и улиц своих домов могла бы стать последующая скидка на оплату коммунальных услуг или, к примеру, налоговый вычет на имущество.

Политик говорит, что в эту зиму жилищно-коммунальная сфера столкнулась с серьезными вызовами: обильные снегопады и перепады температур. Коммунальщики не всегда справляются с объемом работ.

Милонов подчеркнул, что жители не обязаны заниматься уборкой улиц, но в период экстремальных и аномальных стихийных проявлений «подобная гражданская сознательность должна стимулироваться».

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