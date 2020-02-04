Милонов предложил запретить игрушки с элементами нацистской символики

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову запретить продажу детских игрушек с символикой схожей с нацистской, сообщает РИА «Новости» .

Милонов рассказал о многочисленных жалобах на детские игрушки в магазинах, выполненные по образцу техники или элементов экипировки солдат вермахта или СС времен Великой Отечественной войны.

«Родители и активисты прислали мне фотографии „детских“ автоматов Шмайссера и автомата „Штурмгевер“, пистолетов „Парабеллум“, детских фашистских касок и многого другого. Помимо этого, на полках отечественных магазинов в избытке представлены конструкторы фашистских танков, самолетов, автомобилей и иной техники, ставшей символом зверств и преступлений против человечности», — написал Милонов Мантурову.

По мнению депутата, такие товары формируют у детей толерантное отношение к символам фашизма.

«Играя в фашистов, дети рискуют в будущем надеть черные мундиры со свастикой уже по-настоящему», — уверен депутат.

Чтобы избежать такого будущего, Милонов предложил запретить продажу на территории России «детских товаров, визуально напоминающих или отсылающих к фашистской или нацистской идеологии».