Милота едет по России. Как барнаульский зоопарк популяризирует животных с помощью открыток

Директор «Лесной сказки» рассказывает, что мерч зоопарка, в том числе печатная продукция, всегда пользовалась популярностью у посетителей. Поэтому новинки появляются регулярно.
Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:
Впервые мы выпустили открытки в 2022 году — к дню рождения зоопарка — 7 августа. Акция прошла совместно с «Почтой России». Тогда можно было прямо в зоопарке подписать экземпляр, поставить штамп и отправить куда угодно, чтобы порадовать близких. Таким образом, наших животные прославились по всей России.
С тех пор производство открыток не остановилось. Сейчас набор стоит 350 рублей. В него входит 21 портрет жителей «Лесной сказки». Автор кадров — Оксана Васильева, SMM-менеджер зоопарка.
Писарев говорит, что открытки выпускались также с целью их популяризации: «Помню, как в молодости на почте всегда ждал открытки к праздникам. Это было так душевно и трогательно, что мне захотелось сделать свои и радовать людей. Мне кажется, про эту традицию напрасно забыли».
В нынешнем году планируется обновление «звериных карточек». Поскольку в набор пока вошли снимки далеко не всех обитателей.
Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:
Мы планируем выпускать по два эксклюзивных набора в год: зимой и летом. Потому что красота животных раскрывается по-разному в зависимости от времени года. Например, лисы и волки очень красиво линяют. Новые открытки появятся ко дню рождения зоопарка.
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