Милота едет по России. Как барнаульский зоопарк популяризирует животных с помощью открыток

Зоопарк «Лесная сказка» выпустил эксклюзивные открытки с изображением его жителей. Один набор попал в наши «лапы». Показываем, как выглядят открытки и почему на них пока попали не все звери.

Директор «Лесной сказки» рассказывает, что мерч зоопарка, в том числе печатная продукция, всегда пользовалась популярностью у посетителей. Поэтому новинки появляются регулярно.

Сергей Писарев,

директор зоопарка «Лесная сказка»:

Впервые мы выпустили открытки в 2022 году — к дню рождения зоопарка — 7 августа. Акция прошла совместно с «Почтой России». Тогда можно было прямо в зоопарке подписать экземпляр, поставить штамп и отправить куда угодно, чтобы порадовать близких. Таким образом, наших животные прославились по всей России.

Открытки с животными от барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Анна Зайкова.

С тех пор производство открыток не остановилось. Сейчас набор стоит 350 рублей. В него входит 21 портрет жителей «Лесной сказки». Автор кадров — Оксана Васильева, SMM-менеджер зоопарка.

Писарев говорит, что открытки выпускались также с целью их популяризации: «Помню, как в молодости на почте всегда ждал открытки к праздникам. Это было так душевно и трогательно, что мне захотелось сделать свои и радовать людей. Мне кажется, про эту традицию напрасно забыли».

Открытки с животными от барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Анна Зайкова.

В нынешнем году планируется обновление «звериных карточек». Поскольку в набор пока вошли снимки далеко не всех обитателей.

Сергей Писарев,

директор зоопарка «Лесная сказка»: