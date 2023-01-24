24 января
﻿
Жизнь

Милота едет по России. Как барнаульский зоопарк популяризирует животных с помощью открыток

Зоопарк «Лесная сказка» выпустил эксклюзивные открытки с изображением его жителей. Один набор попал в наши «лапы». Показываем, как выглядят открытки и почему на них пока попали не все звери.

Открытки с животными от барнаульского зоопарка "Лесная сказка".
Открытки с животными от барнаульского зоопарка "Лесная сказка".
Анна Зайкова.

Директор «Лесной сказки» рассказывает, что мерч зоопарка, в том числе печатная продукция, всегда пользовалась популярностью у посетителей. Поэтому новинки появляются регулярно.

Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:

Впервые мы выпустили открытки в 2022 году — к дню рождения зоопарка — 7 августа. Акция прошла совместно с «Почтой России». Тогда можно было прямо в зоопарке подписать экземпляр, поставить штамп и отправить куда угодно, чтобы порадовать близких. Таким образом, наших животные прославились по всей России.

Открытки с животными от барнаульского зоопарка &quot;Лесная сказка&quot;.
Открытки с животными от барнаульского зоопарка «Лесная сказка».
Анна Зайкова.

С тех пор производство открыток не остановилось. Сейчас набор стоит 350 рублей. В него входит 21 портрет жителей «Лесной сказки». Автор кадров — Оксана Васильева, SMM-менеджер зоопарка.

Писарев говорит, что открытки выпускались также с целью их популяризации: «Помню, как в молодости на почте всегда ждал открытки к праздникам. Это было так душевно и трогательно, что мне захотелось сделать свои и радовать людей. Мне кажется, про эту традицию напрасно забыли».

Открытки с животными от барнаульского зоопарка &quot;Лесная сказка&quot;.
Открытки с животными от барнаульского зоопарка «Лесная сказка».
Анна Зайкова.

В нынешнем году планируется обновление «звериных карточек». Поскольку в набор пока вошли снимки далеко не всех обитателей.

Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:

Мы планируем выпускать по два эксклюзивных набора в год: зимой и летом. Потому что красота животных раскрывается по-разному в зависимости от времени года. Например, лисы и волки очень красиво линяют. Новые открытки появятся ко дню рождения зоопарка.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость