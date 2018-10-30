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Жизнь
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Минэкономразвития предложило не считать сараи и заборы недвижимостью

Минэкономразвития России предложило не считать сараи, беседки, заборы и другие некапитальные постройки недвижимым имуществом. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс уже подготовлены, рассказал директор департамента недвижимости МЭР Алексей Бутовецкий, пишут «Известия».

Сарай.
Сарай.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Недвижимостью признаются земельные участки, а также объекты, имеющие прочную связь с землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба. Однако возникает вопрос о том, должны ли такие объекты, как заборы, объекты благоустройства, дорожки называться недвижимостью? Могут ли признаваться недвижимостью станки и оборудование, которые практически невозможно переместить? — цитирует слова чиновника ТАСС.

Алексей Бутовецкий сообщил, что целью поправок является намерение уточнить и внести ясность в понятие недвижимого имущество. Это позволит быстрее разрешать споры и проблему права для граждан, бизнеса и органов власти.

Такая неопределенность привела к большому количеству споров на практике между гражданами и организациями, предъявлением различных требований к Росреестру о включении или исключении объектов. В связи с предложенными поправками, любое сооружение или постройка, которая не обладает свойством капитальности, не будет являться недвижимостью, а представит собой улучшение земельного участка, — отметил он.

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