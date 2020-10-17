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Жизнь

Минфин предложил сократить количество полицейских в России

Реформу органов внутренних дел предложить провести в России Минфин. Об инициативе реформировать систему говорится в письме из аппарата Совбеза заместителю главы МВД Александру Горовому.

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

«Минфин предложил создать на базе МВД единый правоохранительный орган, который включит в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП», — сообщают «Известия».

Также ведомство выступило с рекомендацией сократить на 10% численность сотрудников органов внутренних дел, исключить из закона индексацию военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции и увеличить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, пишет URA.ru.

Если говорить об экономическом эффекте реформы, то по имеющимся расчетам, оптимизация структуры правоохранительных органов позволит сэкономить порядка 20 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, предлагается сократить управленческий состав за счет внедрения схемы «елочка».

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