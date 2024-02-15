15 февраля
﻿
Жизнь

Мини Кнопочку с большими глазками продают в Барнауле

Маленькую Кнопочку, которая помещается на ладони продают в Барнауле. Объявление разместили на "Авито".

Мини Кнопочка.
Мини Кнопочка.
"Авито"

Малышку Кнопочку с огромными глазами продают в добрые руки.

Владелец отмечает, что цену скажет в личных сообщениях.

Возраст четверолапой — всего два месяца. Однако она очень веселая и любит, чтобы на нее обращали внимание.

При этом Кнопочка уже самостоятельно ест. В ее рацион входят сливочки и мясо.

"Ветпаспорт и метрика о рождении малышки есть", — подчеркивает продавец.

Ранее сообщалось, что британского котика Тимурку продают в Барнауле за полмиллиарда рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость