Мини Кнопочку с большими глазками продают в Барнауле

Малышку Кнопочку с огромными глазами продают в добрые руки.
Владелец отмечает, что цену скажет в личных сообщениях.
Возраст четверолапой — всего два месяца. Однако она очень веселая и любит, чтобы на нее обращали внимание.
При этом Кнопочка уже самостоятельно ест. В ее рацион входят сливочки и мясо.
"Ветпаспорт и метрика о рождении малышки есть", — подчеркивает продавец.
Ранее сообщалось, что британского котика Тимурку продают в Барнауле за полмиллиарда рублей.
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