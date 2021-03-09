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Жизнь

Министр назвал самую сложную проблему здравоохранения в Алтайском крае

Вопрос кадрового дефицита стоит достаточно остро в здравоохранении Алтайского края, заявил глава регионального минздрава Дмитрий Попов на онлайн-форуме 9 марта, отвечая на вопрос об укомплектованности медучреждений специалистами. Проблему плюс ко всему усугубил коронавирус.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края
Фото: Дмитрий Лямзин

Для каждой поликлиники и больницы есть свой план по обеспечению кадрами, исполнение которого министерство держит на контроле.

К 2024 году планируется повысить укомплектованность врачами с 73% до 81%, а средними медицинскими работниками с 78% до 95%, рассказал Попов.

«Я бы сказал, что это наиболее тяжелый вопрос для отрасли в целом и решить его за год-два не представляется возможным. Как пример, на подготовку одного узкого специалиста требуется до 8 лет. Усугубила кадровую ситуацию пандемия, поскольку часть медицинских работников проходят лечение, в связи с заболеванием, многие специалисты в связи с производственной необходимостью направлены для работы в инфекционные госпитали», — говорит министр.

Для уменьшения кадрового дефицита в Алтайском крае привлекаются преподаватели, студенты и ординаторы из АГМУ, а также студенты медколледжей и техникумов, сотрудники частных клиник и федеральных медицинских организаций, добавил Попов.

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