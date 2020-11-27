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Жизнь

Министр образования Алтайского края завел Instagram и решил поговорить о личном

Глава Минобра края Максим Костенко завел страницу в Instagram. В своем первом посте он рассказал, что она будет для личного общения и фактчекинга СМИ.

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.
Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.
Анна Зайкова.

Министр назвал три причины, по которым он решил уйти в Сеть. Во-первых, чтобы делиться мыслями по вопросам, о которых его обычно не спрашивают. Во-вторых, чтобы «проводить фактчекинг журналистских материалов», если редакции СМИ не проверили представляемые факты должным образом.

В-третьих, чтобы рассказать о мировоззрении, ценностях и позиции аудитории напрямую, а не «играть в глухой̆ телефон».

Костенко уточнил, что не сможет уделять много времени комментариям, но тем не менее предложил первым подписчикам порекомендовать темы для размышления.

Отметим, что Максим Костенко один из немногих министров краевого правительства, который активно сотрудничает со СМИ. Правда, при этом часто отмечает, что публикации на тему образования не всегда, на его взгляд, бывают объективными.

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