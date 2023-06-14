Министр природных ресурсов прокомментировал скандальную ситуацию с засыпкой ручья на Алтае

В редакцию altapress.ru обратилась Нина Комашинская, владелица участка на берегу Катуни в селе Барангол Республики Алтай. По ее словам, сосед и бизнесмен Александр Кардаманов незаконно засыпает ручей. Мы получили ответ на запрос о ситуации от Айлана Сумачакова, главы республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

Предыстория

По словам Нины Комашинской, Александр Кардаманов намерен проложить дорогу от ул. Чуйской вдоль русла ручья, засыпав его, чтобы туристы подъезжали прямо на берег Катуни. «Русло ручья изменили, вода теперь течет по трубе», - отмечает она.

Собеседница уверена, что земельный участок ее соседа сформирован неверно: ручей вообще не может входить в собственность бизнесмена и должен принадлежать государству. Она ссылается на восьмую статью Водного кодекса РФ.

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила Нине Комашинской, что отправила запрос в министерство природных ресурсов республики, чтобы установить факт пересечения участка с водным объектом.

Что сказали в министерстве

В ответ на запрос altapress.ru в ведомстве ответили, что по этому вопросу не было обращений ни от прокуратуры, ни от Нины Комашинской.

«Вопросы формирования и предоставления земельных участков не относятся к полномочиям Министерства и не рассматривались», - добавил Айлан Сумачаков.

Ведомство подтвердило, что проверило обращение по изменению ручья 26 апреля. Сотрудники обнаружили металлическую трубу диаметром 27 см и протяженностью 80 метров смонтированную и частично присыпанную землей.

Ров проблемного ручья. Предоставлено Ниной Комашинской

«Водный поток, размыв засыпанный грунт, вернулся в естественное русло и не протекает по трубам», - заключили специалисты.

Министр отметил, что работы непосредственно в русле ручья без разрешительных документов нарушили водное законодательство.

«Александр Кардаманов совершил административное правонарушение 7.6 КоАП РФ», - сообщили в ответе.

Бизнесмену назначили штраф и вынесли представление: оформить документы и взять водный объект в пользование для проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов.

Пустить ручей по трубе

В ответ на вопрос, возможно ли пустить ручей по трубе законным способом, Айлан Сумачаков отметил, что по законодательству водные объекты находятся в собственности государства.

Согласно 2 и 3 части 42 статьи кодекса при использовании водных объектов, входящих в водохозяйственные системы, не допускается изменение их режима, которое может привести к нарушению прав третьих лиц, работы по изменению или благоустройству природного водоема проводятся при условии сохранения его естественного происхождения.