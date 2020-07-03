Министр сельского хозяйства Алтайского края пригласил аграриев на онлайн-форум «Алтай Агро 2020»

Форум включает в себя:
- Трансляцию выступлений ведущих экспертов АПК;
- Интервью и онлайн-общение с профессионалами рынка;
- Виртуальную выставку сельхозтехники, технологий и аграрной продукции.
Центральным событием в рамках «Алтай Агро 2020» Александр Николаевич назвал деловую программу, на которой планируется обсудить самые важные для аграрной отрасли темы.
Министр обозначил повестку форума: «Главный вопрос сейчас в том, каковы перспективы зернового рынка в этом сезоне. А также всех интересует, на какие сорта, культуры, гибриды делать ставку в будущем. По-прежнему остается важным техническое оснащение отрасли, а также совершенствование технологий».
Кроме того, предприниматели и ученые расскажут об открытиях и достижениях в области селекции и защиты растений. Эксперты дадут оценку экспортному потенциалу агропромышленного комплекса Алтайского края, расскажут о проблемах и перспективах работы с международными рынками.
Среди спикеров форума «Алтай Агро 2020»:
- Петриченко В.В., генеральный директор компании «ПроЗерно» (г. Москва)
- Шостак М.М., директор филиала федерального «Центра оценки качества зерна»
- Гаркуша А.А., директор Федерального АНЦ агробиотехнологий, к.с.н.
- Серебряков С.А., директор «Петербургского тракторного завода» (г. Санкт-Петербург)
- Коробейников Н.И., заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА
- Ченцова Т.А., генеральный директор ООО «ФосАгро — Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург)
Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, по предварительной регистрации.
Доступ к трансляции выступлений и онлайн-выставке откроется 14-го июля в 13:00 на altai-agro.ru.
Организаторы форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края