Министр сельского хозяйства Алтайского края пригласил аграриев на онлайн-форум «Алтай Агро 2020»

14 и 15 июля на сайте altai-agro.ru состоится первый онлайн-форум для агробизнеса « Алтай Агро 2020 ». Важность этого события для агропромышленного комплекса отметил министр сельского хозяйства Алтайского края — Чеботаев Александр Николаевич.

Форум включает в себя:

Трансляцию выступлений ведущих экспертов АПК;

Интервью и онлайн-общение с профессионалами рынка;

Виртуальную выставку сельхозтехники , технологий и аграрной продукции.

Центральным событием в рамках «Алтай Агро 2020» Александр Николаевич назвал деловую программу, на которой планируется обсудить самые важные для аграрной отрасли темы.

Министр обозначил повестку форума: «Главный вопрос сейчас в том, каковы перспективы зернового рынка в этом сезоне. А также всех интересует, на какие сорта, культуры, гибриды делать ставку в будущем. По-прежнему остается важным техническое оснащение отрасли, а также совершенствование технологий».

Кроме того, предприниматели и ученые расскажут об открытиях и достижениях в области селекции и защиты растений. Эксперты дадут оценку экспортному потенциалу агропромышленного комплекса Алтайского края, расскажут о проблемах и перспективах работы с международными рынками.

Среди спикеров форума «Алтай Агро 2020»:

Петриченко В.В. , генеральный директор компании «ПроЗерно» ( г. Москва)

, генеральный директор компании «ПроЗерно» г. Москва) Шостак М.М. , директор филиала федерального «Центра оценки качества зерна»

, директор филиала федерального «Центра оценки качества зерна» Гаркуша А.А. , директор Федерального АНЦ агробиотехнологий , к.с.н.

, директор Федерального АНЦ агробиотехнологий к.с.н. Серебряков С.А. , директор «Петербургского тракторного завода» ( г. Санкт-Петербург)

, директор «Петербургского тракторного завода» г. Санкт-Петербург) Коробейников Н.И. , заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы , руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА

, заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА Ченцова Т.А., генеральный директор ООО «ФосАгро — Северо-Запад» ( г. Санкт-Петербург)

Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, по предварительной регистрации.

Доступ к трансляции выступлений и онлайн-выставке откроется 14-го июля в 13:00 на altai-agro.ru.

Организаторы форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края