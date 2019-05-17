Алтайский министр спорта предложил перекрывать проспект Ленина в Барнауле летними вечерами

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев в Instagram предложил перекрывать проспект Ленина летом по вечерам, чтобы там можно было гулять. Он написал, что ждет от горожан отклика на эту идею.

Министр спорта предлагает перекрывать проспект Ленина с 19:30 до 5:00 с пятницы по воскресенье.

«Чтобы можно было гулять с детьми, кататься на самокатах, роликах, велосипедах, заниматься физкультурой, будут выступать уличные музыканты, появится место для общения, прогулок», — перечислил Алексей Перфильев.

Он напомнил, что тогда по проспекту не будут по ночам носиться гонщики.

Министр спорта уточнил, что это — мировая практика. По его словам, проспекты по вечерам перекрывают в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи.

«Перекрывать проспект Ленина от площади Октября до улицы Мало-Тобольской, с переездами по Партизанской и Гоголя», — написал Алексей Перфильев.

В комментариях к публикации министра в Instagram многие барнаульцы поддержали эту идею. Однако есть и те, кто против. Так одна из пользователей сообщает, что улицу Гоголя «уже превратили в автобан».