Министр строительства России госпитализирован с коронавирусом

Отмечается, что COVID-19 также выявлен у заместителя министра Дмитрия Волкова.
«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», -сказал сам Якушев.
Обязанности министра строительства и ЖКХ в связи с заболеванием Якушева будет исполнять Никита Стасишин, который также является заместителем главы Минстроя.
Напмоним, Владимир Якушев стал министром строительства и ЖКХ в мае 2018 года. На этом посту он сменил Михаила Меня, возглавлявшего ведомство с момента его основания в 2013 году.
30 апреля стало известно, что коронавирусом заболел премьер-министр России Михаил Мишустин.