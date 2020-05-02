Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 мая 13°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Министр строительства России госпитализирован с коронавирусом

Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом будет проходить лечение в одной из московских больниц, передает ТАСС.

Владимир Якушев.
Владимир Якушев.
minstroyrf.ru.

Отмечается, что COVID-19 также выявлен у заместителя министра Дмитрия Волкова.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», -сказал сам Якушев.

Обязанности министра строительства и ЖКХ в связи с заболеванием Якушева будет исполнять Никита Стасишин, который также является заместителем главы Минстроя.

Напмоним, Владимир Якушев стал министром строительства и ЖКХ в мае 2018 года. На этом посту он сменил Михаила Меня, возглавлявшего ведомство с момента его основания в 2013 году.

30 апреля стало известно, что коронавирусом заболел премьер-министр России Михаил Мишустин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость