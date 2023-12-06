Министр транспорта Алтайского края рассказал, продолжат ли в регионе ремонтировать дороги по нацпроекту

Исполнение большей части нацпроектов должно закончиться в 2024 году, в их числе был и проект "Безопасные качественные дороги". Однако министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заверил, что его уже продлили до 2030 года, и ремонт не бросят на один только региональный бюджет. Рассказываем, какие изменения претерпела инициатива и на какие дороги сделают упор в ближайшие годы.

В изначальном виде нацпроект "Безопасные и качественные дороги" действительно заканчивается в 2024 года. За время его действия дорожные сети агломераций привели в порядок на 85%, а остальные — на 50%.

Теперь же до 2030 года деньги нацпроекта на уже более-менее благоустроенных участках будут уходить не столько на ремонт, сколько на поддержание дорог в том состоянии, которого уже удалось достичь.

Помимо этого, большое внимание в ближайшую пятилетку уделят работам на так называемой региональной опорной сети. Опорная сеть — это дороги, которые соединяют край с соседними регионами, государствами и аэропортами. Сюда же входят дороги между городами с численностью населения более 100 тыс. человек. Их также должны привести в состояние пригодности на 85% до 2030 года.

Дорога. Трасса. unsplash.com

Ключевым объектом на следующий год Воронов назвал дорогу в Троицкое-Целинное, а точнее — обход Целинного, откуда необходимо выводить слишком активный транспортный поток. Там, по словам министра, одна из самых загруженных автомагистралей сейчас из-за высокого трафика на трассе "Бийск — граница с Кемеровской областью".

Также в опорную сеть, а соответственно и в планы по ремонту на следующие годы входит продолжение работ на трассах "Алтай — Кузбасс", "Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области", "Алейск — Чарышское", "Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области" и "Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан".

Будет ремонтироваться и дорога в Солонешенском районе, которая ведет в сторону Денисовой пещеры и других известных туробъектов.