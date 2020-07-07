Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июля 24°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Министр здравоохранения региона «где-то за городом» подхватил COVID-19

В Кемеровской области глава минздрава Михаил Малин и трое сотрудников ведомства заразились коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

В региональном минздраве отметили, что их сотрудники находятся в зоне риска, поскольку по долгу службы контактируют с большим количеством работников медорганизаций и совершают рабочие поездки в больницы Кузбасса.

«Предполагаемый источник инфицирования был выявлен еще на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушла на карантин. Спустя несколько дней изоляции новая коронавирусная инфекция подтвердилась у руководителя ведомства Малина и троих сотрудников минздрава региона», — рассказали в ведомстве.

Зараженные находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Контактных лиц отправили на домашнюю изоляцию.

Само министерство работает в штатном режиме — одна часть сотрудников трудится удаленно, а другая, не контактировавшая с заболевшими, находится на своих рабочих местах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость