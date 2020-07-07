Министр здравоохранения региона «где-то за городом» подхватил COVID-19

В региональном минздраве отметили, что их сотрудники находятся в зоне риска, поскольку по долгу службы контактируют с большим количеством работников медорганизаций и совершают рабочие поездки в больницы Кузбасса.

«Предполагаемый источник инфицирования был выявлен еще на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушла на карантин. Спустя несколько дней изоляции новая коронавирусная инфекция подтвердилась у руководителя ведомства Малина и троих сотрудников минздрава региона», — рассказали в ведомстве.

Зараженные находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Контактных лиц отправили на домашнюю изоляцию.

Само министерство работает в штатном режиме — одна часть сотрудников трудится удаленно, а другая, не контактировавшая с заболевшими, находится на своих рабочих местах.