 «Министры в носу ковыряются!» Корреспонденты altapress.ru прокатились на дачном автобусе и послушали глас народа

«Депутат» три раза упала на каблуках. «Начальник транспортного цеха» улетел на Бали. Молодую мать в садоводстве «Флора» настигла паническая атака. «Алтапресс» поучаствовал в обычной утренней поездке на дачном автобусе и многое узнал о фасоли, маньяках и том, как «время до могилы занять».

«Я только вечером доступна!»

Из легкого утреннего дрема автобус вывел телефонный вопль Шамана: «Я русски-и-ий!» Улыбчивая женщина в длинном платье ответила на звонок. Пассажиры двинулись к выходу. «Двадцатка» остановилась на площади Спартака.

- У тебя веснушки? Красота какая! Многие девочки прячут, замазывают! А ты вырастешь - не прячь! Красиво очень, я считаю! Богом отмеченные люди.

Шестилетняя девочка в панаме и розовой футболке с Мейбл из «Гравити Фолз» послушно сидела на скамейке под навесом остановки в компании бабушек. Она была слишком мала, чтобы стесняться и хотеть соответствовать чьим-то представлениям о красоте.

Дама средних лет в желтом платье с длинными волосами все время находилась в движении. Говорила, раскачиваясь из стороны в сторону, привлекая к себе всеобщее внимание.

Площадь Спартака. Лето Дмитрий Лямзин.

На Площади Спартака три остановки. Все без опознавательных знаков. Выбираю ту, где больше всего народа. Иду меж киосков с цветочной рассадой, резиновыми помидорами и копченой рыбой. Возвращаюсь к середине монолога женщины в желтом:

- Она говорит: чего вы мне доставку-поставку завышаете? Я производитель! Нам продаете по спекулятивной цене! Мы хлеб печем, знаем, что и сколько стоит: яйца, зерно, мука. А министры алтайские сидят, ее слушают и в носу ковыряются! Она молодая девчонка, но что одна может добиться? Поддержка нужна... Так что вы, пенсионеры, скидкам не радуйтесь! Это реальная цена товара без надбавок!

Бабушки согласно закивали.

Я заранее определилась с конечной - садоводство «Флора». Запомнила номера нужных автобусов. Конечно, задавала глупые вопросы дачникам, но объясняла: «Еду в первый раз. Пригласили в гости».

Площадь Спартака. Лето Дмитрий Лямзин.

Пассажиры активно занимали очередь и уходили. Вот на остановке появилась новая бабушка, и именно она оказалась родственницей девочки с веснушками. Здесь, оказывается, легко оставляют ребенка с чужими людьми! О сумках и говорить нечего: меня дважды просили подержать чьи-то пакеты.

- Я вот всех предупреждаю, - продолжала держать публику Желтая женщина. - Отстаньте от меня! Я только вечером доступна! Ну, я же не могу с телефоном копать?! Вот дочь звонит: «Ма-а-ама! Я тебя потеряла!» Что со мной на даче может случиться? Человек - он когда слышит звонок, наоборот, перепугается. Побежит – упадет. Я вот сегодня целых три раза упала! - она произнесла это с гордостью. - А я ловкая! Но годы уже не те, чтобы на каблуках скакать.

Она демонстративно выставила из-под желтой юбки ножку в серебристых босоножках на высоких платформах. Разговор от погоды перешел к особенностям посадки фасоля и гороха. Фасоль, если вам интересно, холод не любит.

Инициативная группа пенсионеров решила, что мне необходимо сесть на 111-ю маршрутку. Главного оратора остановки увез автобус «118-э» под едкий мужской комментарий: «Ей только депутатом и становиться».

Площадь Спартака. Лето Дмитрий Лямзин.

Краснокнижный пион и гордые красавицы

Радовал глаз внешний вид дачников: длинные яркие платья, футболки со стразами и шляпы. На мужчинах - джинсы и глаженные летние рубашки. Все нарядились не по-огородному, а в лучшее.

Удивил образ высокой стройной дачницы лет 60. Время великодушно ее пощадило. Какая это была, наверное, красавица в молодости. Строгий джинсовый жилет, платиновые собранные локоны и острый нос выдавали немного разочарованную хищницу.

Придя намного позже остальных, она все-таки легко заполучила одно из лучших мест у окна. Надела наушники, равнодушно глядя на остановку сквозь солнечные очки. Никто не решился затевать с ней разговор.

Площадь Спартака. Лето Дмитрий Лямзин.

- Краснокнижный бордовый пион. Полторы тысячи рублей, - сдержанно поделилась смуглая миниатюрная бабуля, решившая взять меня под опеку, - Иди, посмотри.

У остановки растянулись торговые точки. Кому он нужен за такие деньги. На мою стипендию отличницы я могу купить 2,5 цветка.

Срезанные цветы пиона ютились в баночке рядом с высокой кустовой рассадой. Краснокнижник походил на мятую пластмассовую гвоздичку. Вся его необычность - в веточках-елочках.

- Ничего особенного. Я тоже так думаю, - серьезно добавила бабушка, - Есть, конечно же, люди с другим кошельком.

В ходе нашего разговора выяснилось, что я все же стою не на тот автобус. Пенсионеры, что сориентировали меня неправильно, давно уехали. Рушить легенду и менять садоводство было подозрительно, я согласилась уйти под руководством той самой бабули.

- Что ж ты такая... робкая? – моя провожатая пыталась выразиться цензурно.

Площадь Спартака. Лето Дмитрий Лямзин.

Новая остановка и новая очередь мне нравились меньше. Все просто вежливо сидели под навесом. А я пыталась не обращать внимания на мужчину, который следил за тем, как ветер игрался с моей юбкой. А после будто бы незаметно меня сфотографировал.

Если бы я снимала фильм, он бы получил роль маньяка. Но не загадочного утонченного убийцы с леденящими кровь манерами и смехом. А дядькой, выпрыгивающим голышом из кустов.

Тут меня попросили вернуться к прошлой остановке С моим уходом там началась ссора «кто за кем стоит».

- Пошли, скажешь им. А то там какие-то уроды пришли.

Очередь я легко опознала, «уроды» не подавали голоса.

Площадь Спартака. Лето Дмитрий Лямзин.

Новая первая красавица остановки ожидала 125-й маршрут. Отстраненная дама в почти концертном платье с лилиями. Она вела переписку по телефону и улыбалась. Думаю, она точно ехала на свидание, а не полоть сорняки. Магазин «Мария-Ра» снабдил ее пакетом «все прекрасно». Надпись шла к ее спокойному счастливому лицу.

Нужный автобус подъехал, здороваясь гудком с маршрутками на стоянке. Очередь на «Флору» слаженно собралась в одну шеренгу, как группа дошкольников на экскурсии.

Я спросила нарядную даму, можно ли занять место рядом с ней. Та окинула меня жестким взглядом из-под накладных ресниц и промолчала. Автобус гудел от голосов.

Площадь Спартака. Лето Дмитрий Лямзин.

«Кто за огородом следить будет?»

- Юр, ты с домом закончил? - спросил женский голос.

- А разве с ним можно закончить? Дурью маюсь, чтобы время до могилы занять. Не все же время мне пить? Вот купил участок, пока здоровье позволяет... Сейчас такие врачи... Ты знаешь, есть такие учителя, что все знают, а научить не могут! Вот у меня такой врач. Ну, не нравится тебе работать за три копейки - уходи полы мыть. Я в свое время ушел с завода, хоть меня никто не гнал. И все удивлялись! Я для себя решил, что не хочу, чтобы от меня вред был. Пошел улицы подметать. Тоже важная работа. Водитель вот нас везет - это тоже работа.

- Работа?! А ты знаешь, почему мы сейчас сидим жопа к жопе?! Раньше у нас было два автобуса, теперь один!

Юра стоял надо мной, время от времени постукивая кулаком по сидению. Его собеседница сидела за моей спиной.

- Он ничего менять не хочет! - продолжала она, - Говорит, просите большой автобус! Это он должен решать, а не транспортный цех?!

- А-а, начальник транспортного цеха сейчас где-то на Бали. Лето… - вздохнул Юра.

- Но должен же на месте кто-то быть?!

- А он тебе скажет - бери кредит на пять миллионов и купи себе машину!

- Что ж, мы все должны жить в кредитах и ипотеках? Миллион мне нужно брать?

- Пять. Еще ведь и гараж нужен. Я считаю машину без гаража покупать нельзя.

Собеседница подавила легкий смешок. Юра был тем мужчиной, что мог заставить недовольную женщину смеяться.

- Я тебя сейчас пошлю, Юра.

- Нет, я считаю, жить можно. Вода есть, не стреляют.

- Если сравнивать с Украиной, мы понятно, живем хорошо! Но молчим, Юра! Терпим! Поделом нам, я так думаю... А пойдешь добиваться, кто за огородом будет следить?

- Мы раскормили интеллигенцию. Они забрались далеко от нас, не понятно чем занимаются... Знаешь, раньше были такие женщины, что куда-то звонили и добивались.

- Женщины?! – всерьез разозлился голос за спиной. - Опять-таки женщины! А где мужики? Юра, вот ты организуй нам большой автобус! У нас, я согласна, что-то да есть. Но то, что есть - говно.

- Один в поле не воин... Я считаю, что в нашей стране НЕОБХОДИМО иногда пить!

Юра вышел на конечной - садоводство «Флора».

Площадь Спартака. Лето Дмитрий Лямзин.

Женщины, которые куда-то звонят

«Яндекс.Карты» грозились полуторачасовой поездкой - мы управились за 20 минут. Водитель – согласно бейджику, Анатолий Иванов, несмотря на народную критику, казался вежливым и добросовестным человеком. Он выскочил из кабины, покурил за несколько секунд и повез других дачников обратно в город.

На обратном пути молодая мать с ребенком жаловалась на панические атаки кому-то по телефону. «Паническая атака в садоводстве «Флора»» - звучит как название плохого артхаусного фильма.

За окном паслось стадо коз. Мимо нас проехала полностью тонированная иномарка с рекламным лозунгом: «У нас все прозрачно». Одна из путешествующих бабушек собрала из ленты от торта, пакета и картонной коробки удивительную конструкцию для перевозки цветов.

Площадь Спартака. Лето Дмитрий Лямзин.

На площади Спартака «дремали» огромные в сравнении с дачными автобусами «двадцатки». Маленькая пожилая рыжая женщина в красном громко ругалась по телефону:

- Алло! Это Управление транспортом? На площади Спартака стоят пять – пять!!! - двадцатых автобусов и ни один не подъезжает к нам! Примите какие-нибудь меры, молодой человек! Пожилые люди в жару ждут!

Белая «двадцатка», как по волшебству, очнулась и двинулась с места.

«Сразу сработало!» - усмехнулся кто-то. Вот видишь Юра, - мысленно обратилась я к своему недавнему соседу, - есть еще женщины, которые куда-то звонят и чего-то добиваются.

Бунтарка не могла спокойно сидеть на месте и все ерзала. Разговор с «властью» пробудил в ней необыкновенное нервное возбуждение. На следующей же остановке она вышла с нескрываемой улыбкой, довольная тем, что именно она навела порядок с транспортом.

На остановке «Театр кукол», на аллее меж проезжих частей стоял одинокий мужчина с рукописным транспарантом со словом «МИР».

Алиса Фотьева.