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Жизнь

Минобороны опубликовало фотографии советских полководцев при освобождении Европы

Минобороны РФ опубликовало на своем сайте уникальные фотографии советских полководцев в период освобождения Европы во время Великой Отечественной войны.

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Г.К. Жуков и командующий ВВС РККА Главный маршал авиации А.А. Новиков. Польша, 24 января 1945 г.
Командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Г.К. Жуков и командующий ВВС РККА Главный маршал авиации А.А. Новиков. Польша, 24 января 1945 г.
commanders.mil.ru/europe_liberators.

Подборка фотографий посвящена выдающимся советским военачальникам чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков.

«Проект рассказывает о самых разных событиях тех лет: о боевых полководческих буднях, об участии военачальников в парадах в освобожденных городах, о минутах отдыха, встречах с союзниками и представителями спасенных народов», — рассказили в Минобороны.

Публикация фото из семейных и личных архивов продолжает исторический проект «Полководцы Победы», подготовленный при участии «Фонда памяти полководцев Победы».

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