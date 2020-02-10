Минобороны опубликовало фотографии советских полководцев при освобождении Европы

Подборка фотографий посвящена выдающимся советским военачальникам чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков.
«Проект рассказывает о самых разных событиях тех лет: о боевых полководческих буднях, об участии военачальников в парадах в освобожденных городах, о минутах отдыха, встречах с союзниками и представителями спасенных народов», — рассказили в Минобороны.
Публикация фото из семейных и личных архивов продолжает исторический проект «Полководцы Победы», подготовленный при участии «Фонда памяти полководцев Победы».