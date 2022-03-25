26 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Минобороны озвучило потери российской армии на Украине

В спецоперации на Украине погибло более 1,3 тыс. российских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерала-полковника Сергея Рудского.

Армейская авиация РФ.
Армейская авиация РФ.
Кадр видео Минобороны РФ.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», — сказал он.

Государство возьмет на себя поддержку их семей вплоть до получения высшего образования детьми, полного погашения кредитов и решения жилищного вопроса.

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 14 тысяч военных, еще около 16 тыс. — санитарные потери, добавляет RT.

Как вспомнил РБК, Минобороны раскрывало потери среди российских военных только один раз — 2 марта. Тогда они составили 498 человек. Ранены на тот момент были 1597 военнослужащих.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость