Минобороны озвучило потери российской армии на Украине

В спецоперации на Украине погибло более 1,3 тыс. российских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерала-полковника Сергея Рудского.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», — сказал он.

Государство возьмет на себя поддержку их семей вплоть до получения высшего образования детьми, полного погашения кредитов и решения жилищного вопроса.

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 14 тысяч военных, еще около 16 тыс. — санитарные потери, добавляет RT.

Как вспомнил РБК, Минобороны раскрывало потери среди российских военных только один раз — 2 марта. Тогда они составили 498 человек. Ранены на тот момент были 1597 военнослужащих.