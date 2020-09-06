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Жизнь

Минобороны РФ выделит 6,4 млрд рублей на строительство первого в Сибири суворовского училища

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов подписали соглашение о создании «Иркутского суворовского военного училища», пишет «Интерфакс».

В ходе посещения Петропавловской крепости. С воспитанниками суворовского военного училища.
В ходе посещения Петропавловской крепости. С воспитанниками суворовского военного училища.
kremlin.ru

Министерство обороны профинансирует строительство объектов училища. До 2022 года министерство заложило 6,4 млрд рублей. Также ведомство будет вести контроль за ходом строительства.

Власти региона совместно с городскими обеспечат подвод инженерных коммуникаций к участку, где расположится будущее училище. Оно будет создано на базе бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища.

Местные власти также благоустроят прилегающие территории и подъездные дороги. Весь комплекс училища и участок под ним передадут в федеральную собственность.

Комплекс объектов будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.

По словам врио губернатора, жители Иркутска и области ждали этого момента более 11 лет.

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