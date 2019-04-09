Минприроды официально зарегистрировало Алтае-Новосибирский лесной район

В состав Алтае-Новосибирского района входят все районы Алтайского края, где проходят ленточные боры, уточняют в краевом минприроды.
Новый лесной район для ленточных боров.
До конца 2019 года планируют установить специальные нормативы ведения лесного хозяйства и лесопользования в ленточных борах для этого района.
Также 8 апреля стало известно, что на базе ГУ МВД России по Алтайскому краю создадут следственно-оперативную группу по декриминализации лесопромышленного комплекса. Такое решение принял начальник главного управления Андрей Подолян.