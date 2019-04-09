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Жизнь

Минприроды официально зарегистрировало Алтае-Новосибирский лесной район

Минприроды России закончил регистрацию Алтае-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров. Это особый район, который должен спасти алтайские леса от незаконных вырубок.

Вырубки бора у поселка Пригородный
Вырубки бора у поселка Пригородный
предоставлено Общероссийским народным фронтом

В состав Алтае-Новосибирского района входят все районы Алтайского края, где проходят ленточные боры, уточняют в краевом минприроды.

Новый лесной район для ленточных боров.
Новый лесной район для ленточных боров.

До конца 2019 года планируют установить специальные нормативы ведения лесного хозяйства и лесопользования в ленточных борах для этого района.

Также 8 апреля стало известно, что на базе ГУ МВД России по Алтайскому краю создадут следственно-оперативную группу по декриминализации лесопромышленного комплекса. Такое решение принял начальник главного управления Андрей Подолян.

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