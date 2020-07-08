Минпромторг поддержал идею пускать «просрочку» на корм для животных

Это позволит не только снизить объем вывозимых на полигон пищевых отходов, но и окажет значимую поддержку фермерам и хозяйствующим субъектам, занимающимся переработкой, в том числе на удобрения, уверены в ведомстве.
«Также сформируется новая отрасль промышленности, которая будет способствовать увеличению рабочих мест», — говорится в ответе минпромторга.
Нынешнее законодательство приравнивает просрочку к опасной продукции, которую следует уничтожать. В Госдуме же возникла идея отдавать такие продукты на корм животным, перерабатывать в удобрения или биогаз, но только при условии прохождения специальной экспертизы, подтверждающей их безопасность.
Такая практика существует во многих странах, отмечал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), ежегодно около 700 тыс. тонн продуктов питания в крупных сетях не продаются и отправляются на свалку.