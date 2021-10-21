Минпросвещения: для школьников объявят дополнительные каникулы

В ведомстве уточнили, что в большинстве школ страны, где установлена четвертная система, каникулы выпадают на нерабочие дни.
При этом есть и учреждения, где школьники учатся по модульной системе, при которой чередуются 5 недель учебы и 1 неделя каникул.
Таким образом, нерабочую неделю присоединят к действующим каникулам (они начнутся с 15 ноября).
«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — отмечается в сообщении.
В министерстве также пообещали скорректировать под дни отдыха образовательную программу.