Минпросвещения: для школьников объявят дополнительные каникулы

Для российских школьников планируют ввести дополнительные каникулы с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщило Минпросвещения в своем Telegram-канале .

В ведомстве уточнили, что в большинстве школ страны, где установлена четвертная система, каникулы выпадают на нерабочие дни.

При этом есть и учреждения, где школьники учатся по модульной системе, при которой чередуются 5 недель учебы и 1 неделя каникул.

Таким образом, нерабочую неделю присоединят к действующим каникулам (они начнутся с 15 ноября).

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — отмечается в сообщении.

В министерстве также пообещали скорректировать под дни отдыха образовательную программу.