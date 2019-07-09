Минсельхоз РФ прокомментировал мор пчел в регионах

Ведомство напомнило аграриям, что они должны предупредить пчеловодов о планах применить пестициды на полях не позднее, чем за три дня до обработки посадок.
Кроме того, на границах обработанных территорий должны быть щиты с указанием «обработано пестицидами» и инструкции о мерах предосторожности и сроках сохранения опасности на этих участках.
От пчеловодов потребовали устанавливать точную причину гибели их пчел в аккредитованных лабораториях.
Причинами «могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы», отметили чиновники.
Случаи массовой гибели пчел отмечают в Татарстане, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, Мордовии, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.
В алтайском минсельхозе сообщили, что речь идет о гибели нескольких сотен пчелосемей на 81 пасеке в семи районах. По данным краевого союза пчеловодов — пострадали 20−30 муниципалитетов.