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Жизнь

Минсельхоз РФ прокомментировал мор пчел в регионах

В Министерстве сельского хозяйства РФ дали рекомендации регионам, как предотвратить массовую гибель пчел, пишет «Интерфакс». По данным издания, мор зафиксировали уже в 14 регионах.

Пчелы.
Пчелы.
СС0

Ведомство напомнило аграриям, что они должны предупредить пчеловодов о планах применить пестициды на полях не позднее, чем за три дня до обработки посадок.

Кроме того, на границах обработанных территорий должны быть щиты с указанием «обработано пестицидами» и инструкции о мерах предосторожности и сроках сохранения опасности на этих участках.

От пчеловодов потребовали устанавливать точную причину гибели их пчел в аккредитованных лабораториях.

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Причинами «могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы», отметили чиновники.

Случаи массовой гибели пчел отмечают в Татарстане, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, Мордовии, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

В алтайском минсельхозе сообщили, что речь идет о гибели нескольких сотен пчелосемей на 81 пасеке в семи районах. По данным краевого союза пчеловодов — пострадали 20−30 муниципалитетов.

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