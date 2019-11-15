Минтранс займется повсеместной проблемой «толстого кота» на самолетах авиакомпаний

Депутат Госдумы Александр Корниенко обратился к Минтрансу с просьбой изменить правила перевозки животных в транспорте, сделав их более гуманными. Свою просьбу политик направил главе Минтранса Евгению Дитриху.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Федеральные авиационные правила с целью установления гарантий и более широких возможностей для перевозки домашних животных в салоне самолета, основываясь на принципах нравственности и гуманизма», — говорится в обращении Корниенко.

Депутат также напомнил о законе «Об ответственном обращении с животными», в котором говорится о том, что животные могут испытывать эмоции и физические страдания, а ответственность за судьбу питомца несет человек, пишет РИА Новости.

В своем письме парламентарий не стал связывать свою просьбу с недавним скандалом вокруг толстого кота, которого не пустили на рейс «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток.

Но отдельно отметил, что из-за длительности перелетов проблема является наиболее актуальной для жителей Дальневосточных регионов.

Кот. Глаза кошачьи СС0

История вопроса

Стала широко известной история Михаила Галина, который не стал сдавать своего кота Виктора в багаж после того, как ему отказали в возможности везти питомца ручной кладью. Кот весил 10 килограммов, а перевозить животных тяжелее восьми килограммов запрещено.

Чтобы решить ситуацию, Савельев взял у своей подруги похожего кота, но с меньшим весом, взвесил его на регистрации, а на борт пронес своего питомца, пишет ura.ru.

В авиакомпании узнав о случившемся, приняли решение исключить пассажира из программы лояльности, после чего Галин лишился 400 тыс. бонусных миль. После этого за пассажира вступился уральский депутат, призвавший изменить правила перевозки животных.