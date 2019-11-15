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15 ноября
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Жизнь

Минтранс займется повсеместной проблемой «толстого кота» на самолетах авиакомпаний

Депутат Госдумы Александр Корниенко обратился к Минтрансу с просьбой изменить правила перевозки животных в транспорте, сделав их более гуманными. Свою просьбу политик направил главе Минтранса Евгению Дитриху.

Печаль. Кот.
Печаль. Кот.
СС0

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Федеральные авиационные правила с целью установления гарантий и более широких возможностей для перевозки домашних животных в салоне самолета, основываясь на принципах нравственности и гуманизма», — говорится в обращении Корниенко.

Депутат также напомнил о законе «Об ответственном обращении с животными», в котором говорится о том, что животные могут испытывать эмоции и физические страдания, а ответственность за судьбу питомца несет человек, пишет РИА Новости.

В своем письме парламентарий не стал связывать свою просьбу с недавним скандалом вокруг толстого кота, которого не пустили на рейс «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток.

Но отдельно отметил, что из-за длительности перелетов проблема является наиболее актуальной для жителей Дальневосточных регионов.

Кот. Глаза кошачьи
Кот. Глаза кошачьи
СС0

История вопроса

Стала широко известной история Михаила Галина, который не стал сдавать своего кота Виктора в багаж после того, как ему отказали в возможности везти питомца ручной кладью. Кот весил 10 килограммов, а перевозить животных тяжелее восьми килограммов запрещено.

Чтобы решить ситуацию, Савельев взял у своей подруги похожего кота, но с меньшим весом, взвесил его на регистрации, а на борт пронес своего питомца, пишет ura.ru.

В авиакомпании узнав о случившемся, приняли решение исключить пассажира из программы лояльности, после чего Галин лишился 400 тыс. бонусных миль. После этого за пассажира вступился уральский депутат, призвавший изменить правила перевозки животных.

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