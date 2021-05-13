14 мая
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Жизнь

Минтруд объявил, что безработных стало меньше. Но не в Алтайском крае

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что количество безработных в России опустилось ниже 4,1 млн человек, пишет «ТАСС». При этом чиновник отметил рост безработицы в Алтайском крае .

Бедность, безработица.
Бедность, безработица.
СС0

По словам министра, на конец марта было зарегистрировано трудоустройство более 640 тыс. человек, однако нужно обеспечить занятость еще порядка 975 тыс. человек для достижения допандемических показателей. По итогам 2019 года численность занятого населения в стране составляла 71,9 млн граждан.

«По данным Росстата, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в марте составил 5,4%. Это менее 4,1 млн человек. Напомню, на пике в августе уровень безработицы составлял 6,4%", — отметил Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Котякова, в 17 регионах допандемические показатели по числу занятых уже достигнуты. В 40 — численность восстанавливается по прогнозу или с небольшим опережением. Но 4 регионах ситуация „сложная“.

Бедность, монеты.
Бедность, монеты.
CC0

— Здесь мы видим плохую динамику по достижению целевых показателей, и также мы видим — общее количество занятых снижается <…>. Это республики Коми и Марий Эл, Алтайский край и Псковская область», — сказал Котяков.

Как он отметил, это свидетельствует о том, что региональные программы по отстающим субъектам требуют существенной коррекции.

По данным Алтайкрайстата за апрель-июнь 2020 года, количество безработных в нашем регионе — 68,6 тыс. человек.

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