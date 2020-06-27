Минтруд против выплат 10 тысяч рублей детям от 16 до 18 лет

Минтруд РФ не поддержал предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тысяч рублей до 18 лет, передает ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена Анну Кузнецову.

Ранее уполномоченная по правам ребенка рассказала о просьбах граждан расширить возрастной диапазон для выплаты единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, включив детей до 18 лет.

В этой связи Кузнецова обратилась в федеральное правительство.

«Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — заявила детский омбудсмен.

Кузнецова также подчеркнула, что в Совфеде и Госдуме идея расширить выплаты поддерживается. Кроме того, главы некоторых регионов определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне.

«Конечно, это решение нужно поддерживать и распространять», — добавила Анна Кузнецова.

Напомним, ранее президент Владимир Путин распорядился поддержать родителей с детьми. Минувшей весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

23 июня в обращении к россиянам Путин заявил о второй выплате пособий в размере 10 тысяч рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет.