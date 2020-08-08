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Жизнь

Минтруд разрешил врачам «скорой» не разуваться

Министерство труда разработало проект правил охраны труда для работников медицинских учреждений. Документ запрещает медикам «скорой помощи» заходить в опасные места, даже если там пациент, пишет «МК».

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Врачей «скорой помощи» уберегут от риска заразиться вирусными инфекциями, опасности попасть в автокатастрофу и насилия со стороны пациентов и их родственников.

  • В машине фельдшерам запретят торопить водителя и просить его проскочить на «красный» или по встречке.
  • Документ запрещает врачам спускаться в подвалы и подниматься на чердаки, даже если там находится пациент.
  • Обувь в квартире пациента правила предписывают не снимать.
  • Медику не следует заходить в комнату к больному первым, лучше следовать за сопровождающим.
  • Нельзя перетаскивать пациентов на себе. Максимум по подъему тяжестей для врачей-женщин составляет 7 кг., для мужчин - 50 кг.
  • Если больному нужна госпитализация, взять с собой проект правил разрешает одного родственника. С ребенком могут поехать двое.

Особое правило для врачей-психиатров. Им нельзя не шутить над больными и не опровергать их суждений.

Предполагается, что правила начнут действовать с 1 января 2021 года.

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