Минтруд разрешил врачам «скорой» не разуваться

Министерство труда разработало проект правил охраны труда для работников медицинских учреждений. Документ запрещает медикам «скорой помощи» заходить в опасные места, даже если там пациент, пишет «МК».

Врачей «скорой помощи» уберегут от риска заразиться вирусными инфекциями, опасности попасть в автокатастрофу и насилия со стороны пациентов и их родственников.

В машине фельдшерам запретят торопить водителя и просить его проскочить на «красный» или по встречке.

Документ запрещает врачам спускаться в подвалы и подниматься на чердаки , даже если там находится пациент.

даже если там находится пациент. Обувь в квартире пациента правила предписывают не снимать.

Медику не следует заходить в комнату к больному первым , лучше следовать за сопровождающим.

лучше следовать за сопровождающим. Нельзя перетаскивать пациентов на себе. Максимум по подъему тяжестей для врачей-женщин составляет 7 кг., для мужчин - 50 кг.

Если больному нужна госпитализация , взять с собой проект правил разрешает одного родственника. С ребенком могут поехать двое.

Особое правило для врачей-психиатров. Им нельзя не шутить над больными и не опровергать их суждений.

Предполагается, что правила начнут действовать с 1 января 2021 года.