Минтруд разрешил врачам «скорой» не разуваться

Врачей «скорой помощи» уберегут от риска заразиться вирусными инфекциями, опасности попасть в автокатастрофу и насилия со стороны пациентов и их родственников.
- В машине фельдшерам запретят торопить водителя и просить его проскочить на «красный» или по встречке.
- Документ запрещает врачам спускаться в подвалы и подниматься на чердаки, даже если там находится пациент.
- Обувь в квартире пациента правила предписывают не снимать.
- Медику не следует заходить в комнату к больному первым, лучше следовать за сопровождающим.
- Нельзя перетаскивать пациентов на себе. Максимум по подъему тяжестей для врачей-женщин составляет 7 кг., для мужчин - 50 кг.
- Если больному нужна госпитализация, взять с собой проект правил разрешает одного родственника. С ребенком могут поехать двое.
Особое правило для врачей-психиатров. Им нельзя не шутить над больными и не опровергать их суждений.
Предполагается, что правила начнут действовать с 1 января 2021 года.