Минтруд решил повысить продолжительность жизни россиян

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что целью России должно стать увеличение продолжительности жизни граждан к 2030 году до 80 лет, сообщает «Интерфакс».

«За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин — на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года», — отметил министр.

По словам Топилина, эти показатели нужно улучшать. Он подчеркнул, что, несмотря на снижение численности населения трудоспособного возраста численность рабочей силы сохраняется на том же уровне.

«Более 95% экономически активного населения работают», — пояснил министр.

Однако за последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%. Всего в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста, пишет polit.ru.

«Министерское заявление» прозвучало на встрече министров труда и занятости стран «Группы двадцати» в японском городе Мацуяма.

В июне президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года. К 2021 году предлагается увеличить продолжительность жизни россиян до 74 лет и снизить смертность среди трудоспособных до 419 случаев на 100 тыс. человек.