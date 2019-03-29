Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

Минтруд подготовил поправки в пенсионное законодательство, чтобы благодаря растущей продолжительности жизни перестать завышать размер выплат. Документ опубликован на федеральном портале правовых документов.

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».

Сейчас период рассчитывается исходя из данных о продолжительности жизни мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет за предыдущий год, пишет «Фонтанка.ру».

Планируемые изменения должны вступить в силу с 2020 года. Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, отмечается в пояснительной записке.