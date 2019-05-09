Минтруд: в России ветераны ВОВ ежемесячно получают по 43 тысяч рублей

Минтруд приводит данные по количеству ветеранов разных групп.
- инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны, — 75 495 человек;
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — 96 323 человека;
- бывших несовершеннолетних узников фашизма — 103 715 человек;
- вдов инвалидов и участников войны — 240 352 человека;
- тружеников тыла — 762 626 человек;
- бывших совершеннолетних узников фашизма — 144 человека.
По данным мэрии, в Барнауле проживают 532 участника Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий ветеранов, а также 3893 труженика тыла.