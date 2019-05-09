Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Минтруд: в России ветераны ВОВ ежемесячно получают по 43 тысяч рублей

В России проживают 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц, пишет РБК со ссылкой на Министерство труда. Их средний ежемесячный доход с учетом всех выплат составляет около 43 тыс. рублей, что почти в пять раз выше прожиточного минимума пенсионера, подчеркивает ведомство.

Возложение цветов.
Возложение цветов.
пресс-служба мэрии Барнаула.

Минтруд приводит данные по количеству ветеранов разных групп.

  • инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны, — 75 495 человек;
  • лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — 96 323 человека;
  • бывших несовершеннолетних узников фашизма — 103 715 человек;
  • вдов инвалидов и участников войны — 240 352 человека;
  • тружеников тыла — 762 626 человек;
  • бывших совершеннолетних узников фашизма — 144 человека.

По данным мэрии, в Барнауле проживают 532 участника Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий ветеранов, а также 3893 труженика тыла.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость