Минтруд: в России ветераны ВОВ ежемесячно получают по 43 тысяч рублей

В России проживают 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц, пишет РБК со ссылкой на Министерство труда. Их средний ежемесячный доход с учетом всех выплат составляет около 43 тыс. рублей, что почти в пять раз выше прожиточного минимума пенсионера, подчеркивает ведомство.