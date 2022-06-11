11 июня
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Жизнь

Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов

Минцифры России приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок, сообщает Forbes со ссылкой на источники. Технически проект был готов, но в правительстве не согласовали его запуск.

Котенок и паспорт.
Котенок и паспорт.
Дмитрий Кудрявцев

Одной из причин заморозки проекта якобы стала стоимость цифрового паспорта, которая должна была составить тысячу, в то время как бумажный паспорт стоит 300 рублей.

Также одной из причин мог стать дефицит материалов электронных носителей — для производства карт в России не хватает пластика и чипов. Чипы в России научились создавать, но неизвестно, какие именно нужны для электронного паспорта, рассказал собеседник издания.

Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил, что плановые сроки проекта действительно сдвинули.

По его словам, реализация проекта требует повышенных мер безопасности, так как речь идет о персональных данных и юридически значимых действиях.

В правительстве и Минцифры информацию не прокомментировали.

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