Минус март. На Алтае лишь в конце первого месяца весны обещают небольшой плюс

Изморозь и гололедица ожидаются в Алтайском крае в пятницу, 11 марта, сообщает региональный Гидрометцентр.

Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.

Дневные температуры в крае составят -8…−13 градусов, по югу местами до -3. Ветер северо-восточный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

«Преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица», — рассказали синоптики.

В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Температура днем −9…−11 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 м/с.

До конца недели в крае будет до -12 градусов днем, а ночью обещают до -26.

По данным Gismeteo, почти весь март в регионе будет минусовая температура, и лишь в конце месяца столбик термометра преодолеет 0 градусов.